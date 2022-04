En los últimos meses, Christian Nodal ha estado en el “ojo del huracán” desde su truene con Belinda pues le ha ocurrido una seguidilla de situaciones extra profesionales, como las demandas de una disquera y la enfermedad de su madre, y recientemente dejó a todos sus fans con la boca abierta al revelar que se va de México.

En un video de preguntas y respuestas con sus fans, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” dio a conocer que se mudará a otro país y todo por culpa de los envidiosos, pues aseguró que en México no puede tener la vida que quiere y no hay privacidad.

“No puedes tener una casa bonita”, aseguró el ex de Belinda en el clip, en el que además arremetió y dijo que no se puede presumir nada en este país porque todo mundo anda criticando, a diferencia de Estados Unidos, donde sí podrá darse la vida que sueña.

¿A qué ciudad se mudará?

Al parecer al cantante de regional mexicano le ha gustado mucho el nivel de vida que hay en Estados Unidos pues consideró que ahí hay mayor poder adquisitivo que en México y nadie se sorprende por los lujos que pudiera darse.

Es por ello que Christian Nodal reveló que se irá a vivir a Los Ángeles, California, la ciudad favorita de las celebridades y donde consideró podrá hacer su vida como quiere y tener la privacidad que en México no ha logrado.

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía (uno) en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad”, señaló.

Agregó que por todo ello es muy “complicado vivir en México”, a diferencia de Estados Unidos, donde todo es distinto: “(hay) un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden y en México sí”.

Christian Nodal dio a conocer también que decidió mudarse de país luego de saber que su madre estaba sana luego que le habían detectado un tumor, que posteriormente ya no apareció en otra revisión, lo que fue tomado como un “milagro” por la madre del interprete.

Sin embargo, al parecer todo se debió de un mal diagnóstico y el cantante señaló que ella ya se encuentra muy bien y se fue unos días a la playa para recuperarse luego del susto que se llevó con su salud, y mientras ella se dedica tiempo a sí misma, su hijo deja el país.

