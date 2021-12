Christian Nodal llama "metiche" a Andrea Legarreta tras decirle que se case por bienes separados

El compromiso entre Christian Nodal y Belinda sigue dando de qué hablar, y en está ocasión fue la conductora de Hoy, Andrea Legarreta quien tocó el tema e incluso se atrevió a aconsejar al cantante del regional mexicano, razón por la que el intérprete de Adiós Amor no se quedó callado y dejó entrever que la presentadora era una "metiche" por meterse donde no la llaman.

Recordemos que fue hace días cuando Andrea Legarreta le sugirió al cantante casar con Belinda por bienes separados, mensaje que no fue del total agrado del joven artista, quien le dio una cachetada con guante blanco a la también actriz al expresar que él no opina de las personas sin conocerlas.

“Yo opino que cada quién se tiene que encargar de su vida, con todo respeto lo digo, yo jamás me atrevería a opinar de alguien más sin conocer a esa persona, y no conozco a esa persona, pero le mando mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra”, dijo Nodal.

Lee también: Ariadne Díaz: Este es el proyecto con el que regresa a la televisión

Una vez aclarado el punto, Christian Nodal respondió si era verdad que él y la intérprete de Boba Niña Nice están en busca de su heredero.“Los planes de Dios son perfectos y nosotros vamos en el camino que Dios nos está guiando y de momento es todo lo que hay”.

Previo a llamar a Andrea Legarreta "metiche", el famoso cantante habló de lo que piensa hacer en el futuro y de la idea de hacer el testamento. “Todavía no tengo un testamento porque realmente no tengo qué dejarle a un hijo o alguien más, no tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer ya cuando considere que estoy en una etapa más grande y que mi carrera está más concluida, claro que lo voy a hacer”.

Respecto a si Belinda será su única heredera, el cantante del regional mexicano dejó claro que si es su esposa en ese momento y es la mamá de sus hijos, efectivamente ella será su heredera. “¡Claro!, si es mi esposa y la mamá de mis hijos, ¡claro que sí!”.

Lee también: Marlene Favela revela cuáles son las telenovelas que marcaron su carrera

Por otro lado, Christian Nodal compartió que estas fechas decembrinas las pasará con la familia de su futura esposa. “La voy a pasar con mi mujer y con su familia. Sí, que Beli decoró super bonito ahí, entonces está muy emocionada y yo también”, finalizó el cantante durante la entrevista a Ventaneando.

Síguenos en