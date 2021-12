Christian Nodal le avienta la mano a Belinda frente a todos sus amigos

Gran controversia la que provocó el cantante del regional mexicano, Christian Nodal luego de que circulara en las redes sociales un video en el que le hace tremendo desplante a su prometida Belinda, y es que el famoso le aventó la mano a la intérprete de Amor a primera vista frente a todos sus amigos.

El incómodo momento que vivió Belinda ocurrió en un restaurante mientras ella y sus amigos le cantanban a todo pulmón Feliz Cumpleaños a Christian Nodal mientras golpeaban los cubiertos de la mesa para hacer más escándalo. Y aunque aparentemente todo marchaba relativamente bien, en un momento el cantante voltea a ver la su prometida y le avienta la mano para frenar su acción o una forma de decirle basta.

Por lo que a Belinda no le queda de otra más que sonreir al tremendo desplante que le hizo el cantante frente a todos sus amigos. Sin embargo, no fue todo ya que cuando Christian Nodal voltea de nuevo a la cámara parecía estar muy molesto e incómodo, tal vez porque no le gustaba la compañía.

Lee también: A punto de meterse a la piscina, Daniella Chávez se muestra al natural

Como era de esperarse el video rápidamente dio la vuelta al internet, por lo que no le ha ido nada bien con los comentarios de los usuarios. “Por qué le hace eso a mi Beli???”; “El sonido del metal golpeando la loza es muy molesto al oído”; “Ahí no si se pasa con su carota”; “Aparte de feo, grosero”; “Belinda ahí no es”, "Si no disimulo almenos hubiera sido discreto porque los demas estaban grabando", "Ya sé le está pasando el enamoramiento", " Será que ya no es su reyna y el amor de su vida", son algunas de las reacciones en internet.

Nodal parece que ya esta harto de Belinda, le aventó la mano y caras de desagrado le hizo a su prometida en pleno restaurante pic.twitter.com/M8a6X0kjlB — Lo + viral (@VideosVirales69) December 3, 2021

Actualmente Belinda y Christian Nodal son unas de las parejas más populares del medio del espectáculo, esto después de que a principios del mes de agosto del 2020 hicieran oficial su romance mientras ambos eran coaches del reality show “La Voz” de Tv Azteca en medio de rumores de que se trataba de una campaña publicitaria para dicho programa.

Sin embargo, esos rumores fueron desmentidos luego de varios meses después cuando ambos anunciaron que llegarán al altar. "Damas y caballeros...Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo", escribió el compositor originario de Sonora junto a una imagen en la que confirma que Belinda le había dado el sí.

Lee también: Altair Jarabo y el incómodo momento que vivió en boda de Marlene Favela; vestido casi la traiciona

Cabe mencionar que la entrega del anillo se realizó en un lujoso restaurante de Barcelona. El cantante le entrego la joya valorada en tres millones de dólares.

Síguenos en