Christian Nodal el hombre más detallista del mundo; así consintió a Belinda tras cumplir 7 meses

Hace 7 meses la vida de Christian Nodal cambió, pues el amor llegó a su vida al conquistar a una de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo, nada más ni nada menos que de Belinda, y desde que se convirtió en su novia no ha dejado de ser el hombre más detallista del mundo.

Para celebrar los 7 meses de noviazgo, Belinda le mandó un enorme ramo de rosas, así lo hizo ver la pareja mediante sus redes sociales, mostrando el detalle de amor con un número 7 y un emoji de corazón.

Durante más de medio año han ocurrido muchos eventos en la vida de ambos cantantes, desde que se relacionaron en el programa ‘La Voz México’, de TV Azteca en el que fungieron como coaches.

Y es que su relación se dio en medio de una pandemia mundial, en donde le medio del espectáculo es el que más se ha visto perjudicado debido a que no pueden ofrecer conciertos masivos como estaban acostumbrados a hacer.

Sin embargo, la pareja ha salido adelante, puesto que también aprovecharon el receso en sus carreras para consolidar su noviazgo y conocerse a mayor profundidad, pues al principio muchos creyeron que Nodal y ‘La Beli’ no pasarían del mes y como el caso de Lupillo Rivera, lo botaría con todo y tatuajes.

Contrario a lo que mucha gente pensó, la intérprete de ‘Amor a primera vista’ y el cantante regional de música mexicana, fueron considerados por una famosa revista como ‘La Pareja del Año’, cayando muchas bocas que criticaron a los cantantes de ser de mundos diferentes.

Lo cierto es que no solo Nodal es el que se encuentra perdidamente enamorado, pues Belinda también ha mostrado su parte romántica e incluso a finales de año, la cantante de música pop invitó a Christan a pasar las fiestas de navidad y Año Nuevo a su casa de Acapulco, con todo y la familia de la ‘Princesa del Pop Látino’.

Aunque el inicio de 2021 no ha sido como ambos quisieran, pues tanto Belinda como Christian Nodal la pasaron mal por la muerte de sus abuelas maternas, pue ‘La Beli’ la que sufrió más su péridida.

Y a pesar de que se le ha criticado a Nodal por no soltar un solo segundo a su novia, al acompañarla a España no solo en el momento más difícil de la actriz y cantante mexicana, sino para un proyecto nuevo que le hará regresar a la actuación, lo cierto es que a Belinda eso no le ha molestado.

Belinda se encuentra en España para unirse al elenco de la nueva serie de Netflix ‘Bienvendo a Edén’; mientras que Christian Nodal acaba de estrenar una nueva canción, títulada ‘2 veces’ con Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.