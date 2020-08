Christian Nodal sorprendido al mundo hace unas horas, con la confirmación de su romance con la cantante Pop, Belinda, con quien comparte créditos en La Voz México. Aunque la pareja no habían dado declaraciones al respecto, Nodal, no resistió más y este miércoles, lo publicó abiertamente, no así Belinda.

Fue a través de sus Instagram Stories que el oriundo de Sonora, México, dio a conocer la relación sentimental que tiene con Belinda, con un par de románticas fotografías en las que ambos aparecen muy acaramelados en lo que parece ser un yate durante un oscuro atardecer.

Christian Nodal confirma romance con Belinda con un 'Te amo'. Instagram Stories Christian Nodal

Y aunque Belinda no ha manifestado nada al respecto en su cuenta oficial de Instagram, lo que sí es cierto es que su novio Christian, no ha dejado de comentar una que otra publicación de la cantante Pop con emojis y corazones rojos.

En la última publicación de la intérprete de Bella traición, que fue hace siete horas aproximadamente, se puede leer: "Uno de los mejores looks, muchas gracias @readingp, eres el mejor!!", a lo que Nodal respondió con una tercia de caritas con corazones en la cara como besos esparcidos, por lo que los usuarios de la red y seguidores de Belinda han reaccionado con 8,400 me gusta a su romántico comentario.

En otras de las publicaciones de Belinda, el primer comentario que se lee por parte de Nodal de forma muy confiada es: "La ratoncita más bella que hay en el mundo".

Y para que no quede duda alguna en la nueva relación protagonizada por ambos famosos, el sitio oficial de La Voz de TV Azteca, lo confirmó con una publicación de Instagram.

El amor llegó a #LaVoz... Nuestros coaches, @nodal y @belindapop inician relación... ¡Estamos muy emocionados!

