Christian Nodal, así cantaba desde niño sabía lo que quería

El cantante del regional mexicano más sonado últimamente, Christian Nodal, por sus éxitos como “De los besos que te di” y “Se me olvidó” ha subido como espuma en su trayectoria musical por ser poseedor de una potente voz masculina que lo han llevado recibir premios como Billboard y Grammy Latino, siendo un niño cantó a capela la canción que lo saltaría a la fama, “Adiós Amor”.

Con tan sólo una edad corta, el pequeño Christian cantó desde sus entrañas el cover de Adiós Amor, dando muestra que desde muy joven gozaba de un cúmulo de talentos, al parecer en un restaurante en la compañía de otro infante con una bocina donde no se imaginaría que años más tarde estaría repletando conciertos.

De la mano de sus padres emprendió su carrera quienes impulsaron a que se desarrollara en el medio artístico, pues sus padres se dedican a la música, el originario de Caborca, Sonora, participó en diversos concursos para alcanzar la fama.

Posteriormente se mudó a la ciudad de Culiacán para tocar puertas iniciando en bares y restaurantes para darse a conocer, su madre, quien también es su mánager y apoyo incondicional de su vida no dudo en estrecharle su mano en todos sus proyectos

Aunque su padre no estuvo de acuerdo con la idea que su hijo se dedicara a la música, por lo todo lo que conlleva el mundo de la farándula y así se expresó.

“Yo puedo decirte que nunca me faltó la comida, pero realmente vengo de la nada, de un pueblito muy humilde. Sé que ellos sienten mucho orgullo al verme donde estoy..De hecho, mi papá no quería que fuera cantante, no porque no tuviera talento, sino porque sabe lo difícil que es este mundo” manifestó Nodal en La Nación.

A sus 17 años entró al ruedo con el lanzamiento de su álbum “Me dejé llevar”, que lo llevaría al estrellato, tiempo después lo llevaría a ser juez en la Voz México donde compartió créditos con María José, Ricardo Montaner y Belinda, con quien creó polémica al entablar una relación amorosa con la cantante de pop y haberse tatuado sus ojos.

Aunque el revuelo haya sonado fuerte la pareja está más feliz que nunca, tras el repentino destape de su relación mediante una foto donde aparecían muy acaramelados se confirmaba que efectivamente las sospechas eran ciertas y por ahora no dudan en ponerse tiernos comentarios en sus redes sociales.

