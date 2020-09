Christian Nodal, Lupillo Rivera y Criss Angel; los hombres que llevan tatuado Belinda

Con la romántica velada que Belinda y Christian Nodal compartieron el pasado fin de semana, desataron una locura en las redes sociales y medios de comunicación, sin embargo, no fue todo ya que la pareja de nueva cuenta se volvió tendencia al presumir que ambos se habían hecho un tatuaje.

Mientras que Belinda se tatuó las iniciales del intérprete de Adiós Amor, él sorprendió al grabarse parte del rostro de la cantante en su pecho. El tatuaje en honor a Christian Nodal desató una locura en las redes sociales, pues el que salió más inmiscuido en este tema fue Lupillo Rivera, ya que los usuarios no dudaron en crear memes porque Belinda no hizo lo mismo con él que con Nodal.

Y aunque muchos se mofaron del tatuaje que el Toro del Corrido se hizo en honor a Belinda y ella no le correspondió, no ha sido el único que se ha grabado a la intérprete de Bella traición, pues antes que Lupillo Rivera, la ex coach de La Voz Azteca tenía una relación con el ilusionista y escapista estadounidense, Criss Angel, quien se tatuó Beli en su pecho.

Belinda y Criss Angel tuvieron un romance entre el 2016 y 2017, y al igual que Christian Nodal y Lupillo Rivera se plasmó en honor a Belinda. Tras su ruptura, el estadounidense confesó que la honestidad siempre debe de estar. “El amor llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una maestra del engaño”.

Tras la ruptura con Criss, a Belinda se le conoció su amorío con Lupillo Rivera, esto después de que culminara una etapa de La Voz Azteca donde ambos eran coaches. Sin embargo, Belinda nunca confirmó su romance. El hermano de Jenni Rivera fue el que gritó a los cuatro vientos que se había enamorado perdidamente de la cantante y aseguró que es la mujer que más había amado.

" Qué te puedo decir, yo creo ya lo he dicho muchas veces, y sí fue la mujer que más he amado en la vida, hasta este punto, es una mujer bellísima, y la verdad una mujer fuera del escenario, fuera de la televisión y fuera de todo el mundo del espectáculo, Belinda es una mujer completa, es una mujer completa que admiro y la voy admirar toda la vida, porque lo que yo y ella vivímos solamente ella y yo lo sabemos realmente lo que vivímos", indicó El Toro del corrido durante una entrevista con Gustavo Adolfo para el programa El minuto que cambió mi destino.

