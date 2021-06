Christian Nodal: Estoy dejando que la vida me sorprenda en lo profesional y en lo personal

Desde que se inició en el mundo de la música, la carrera del cantante mexicano Christian Nodal, ha ido en ascenso a pasos agigantados y va siendo tan rápido y firme que podría parecer que cada paso está totalmente planificado, pero el interprete confesó en entrevista con Efe que, tanto en lo profesional como en lo personal, está dejándose sorprender por lo que la vida le ofrezca.

"Siento que cuando estás haciendo las cosas bien, estás enfocado y vas cumpliendo objetivos en todos los sentidos de la vida. Estoy dejando que la vida me sorprenda, 'nomás' (nada más) estoy disfrutando y dando lo mejor de mí en todos los aspectos", contó el artista nacido en el estado de Sonora, en el noroeste de México.

Nodal, de tan solo 22 años, prepara la gira "Botella tras botella Tour" con casi 20 conciertos en Estados Unidos" y dijo también que tiene "millones de sueños" y de cosas que le motivan, aunque lo principal es su familia y su "mujer", con la que se comprometió la semana pasada en Barcelona.

Lee también: Así se veía Ana Martín en El Pecado de Oyuki, presume un par de pinturas

"Damas y caballeros... Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo", escribió entonces Nodal en Instagram junto a dos fotografías de ambos.

UN REGRESO SIN EXPECTATIVAS

La gira se desprende del éxito "Botella tras botella" que el cantante de regional mexicano publicó en abril junto al rapero Gera Mx, quien será el invitado especial.

Después de más de un año de pandemia en el que su proyecto no ha hecho más que crecer, Nodal explicó que tiene muchas ganas de volver a los escenarios, aunque no se ha hecho muchas ideas de cómo serán los conciertos.

Lee también: Le llueven críticas a Adamari López por "transformarse" tras separación con Toni Costa

Además, después de haber ido aumentando su popularidad y el aforo de sus "shows", ahora siente que va a "regresar a los inicios" debido a las entradas limitadas por la pandemia de coronavirus.

"No tengo idea de cómo será, lo que sé es que vamos a disfrutar mucho", sentenció, refiriéndose a él mismo, su banda y, sobre todo, sus seguidores.

Aunque tiene ganas también de hacer una gira en México, consideró que la situación con la covid-19 está mejor en Estados Unidos y solo acudirá al encuentro de sus seguidores mexicanos cuando sea totalmente seguro.

"Yo he tenido familiares que han muerto por covid y es horrible, es algo muy real. Hasta que no lo vives no entiendes el mensaje completamente. (...) Lo haré en México pero mientras sean lugares con medidas sanitarias y demás pero si no es así, no lo haré", explicó.

Mientras, aseguró que esta gira, que empieza el 14 de septiembre y cuyas entradas salen a la venta este viernes 4 de junio, "les va a encantar" por muchos motivos, entre ellos su firma reciente con Live Nation, compañía que le ha permitido varios de los elementos que quería para su conciertos.

"Es el primer paso para lo que quiero llegar a hacer", concretó.

EMOCIONADO ANTE CADA ETAPA

Además, serán "shows" de algo más de dos horas, algo que todavía le impresiona porque hace no tanto tenía apenas dos discos y ahora solamente le da tiempo a cantar las canciones que más le piden.

Para terminar, Nodal insistió en que esta nueva etapa con tantas sorpresas la va a disfrutar, pues, dijo "mientras no esté retirado y sea viejito, siempre va a ser una nueva etapa en la vida".

"Me siento muy bendecido, muy agradecido con toda mi gente y positivo, con toda la energía para llenar al mundo de lo que me está llenando a mí la vida", finalizó. EFE

Con información de Inés Amarelo / Agencia EFE Ciudad de México / Fotografía Instagram Christian Nodal