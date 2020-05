Christián Chávez rompe el silencio sobre escándalo de su novio

El exactor de Televisa, Christián Chávez, quien alcanzó la fama por participar en la telenovela juvenil Rebelde, está envuelto en una polémica luego de que su exnovio revelara que Chávez lo había golpeado fuertemente.

Resulta que el estilista holandés, Maico Kemper, ofreció una serie de entrevistas en donde culpó a Christián Chávez de haberlo golpeado. El actor confirmó que actualmente enfrenta un proceso legal pero que jamás golpeó a Kemper con una botella como él lo aseguró.

Kemper decidió publicar a través de sus redes sociales la relación que sostenía con Chávez, pero jamás imaginó que terminaría tan mal, según reveló. El estilista confesó que decidió entablar una denuncia en contra del exactor debido a que la golpiza que le dio fue por medio de una botella de tequila y tuvo que recibir 10 puntadas en la cabeza por las heridas que le hizo.

Aunque Christián Chávez no habló mucho del tema, envió un comunicado para señalar que hablará del tema cuando sus abogados le indiquen que es prudente y que, mientras tanto, se encuentra tranquilo.

“Por medio de la presente quiero transmitirles que por temas legales no puedo dar ningún tipo de declaración sobre las falsas acusaciones en las que se atenta a mi persona y mi integridad. Sin embargo, puedo comentarles que estoy tranquilo y enfocado en mi familia y trabajo, sé que todo va a estar bien. Hablaré del tema cuando mis abogados lo crean pertinente, les pido su comprensión y respeto ante el proceso legal que se está llevando a cabo", comentó Christián Chávez.

De acuerdo a la declaración del maquillista, el pasado 23 de abril él y su entonces pareja tuvieron una velada romántica la cual se transformó en una pesadilla, ya que él decidió hablar con Christián sobre los abusos de parte del actor, por lo que enfureció y comenzó a golpearlo.

“Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christián me empezó a grabar. Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”, detalló.