Christian Chávez intentó quitarse la vida, asegura exnovio

Luego de que el maquillista holandés, Maico Kemper y exnovio de Christian Chávez, revelara que había sufrido violencia por parte del ex RBD, asegurando que lo había golpeado con una botella tras decidir terminar con la relación, nuevamente el estilista volvió a dar de qué hablar al señalar que Chávez intentó quitarse la vida.

Durante una entrevista a la revista Tv Notas el estilista dio detalles de lo que vivió junto a Christian Chávez señalando que el actor lo manipulaba, amenazaba y controlaba por lo que decidió dejarlo. "Lo que me pasó a mí, es inaceptable, no está bien atacar a alguien, manipularlo, y controlar cada aspecto de su vida... me pasó tantas veces, en el pasado", relató durante la entrevista.

Maico Kemper señaló que se relación con el exRBD fue sumamente tóxica, pues aparte de agredirlo, manipualrlo, lo amenzaba con quitarse la vida si no hacia lo que él decía, por lo que en dos ocasiones se subió al techo de su vivienda amenazando con saltar. "Él me amenazaba con suicidarse, dos veces se sentó en el techo y quiso saltar, enfrente de mí. La segunda vez que pasó, le llamé a mi amiga por Facetime… ella lo vio todo", señaló durante la entrevista.

Tras esta situación, Maico indicó que ya soportaba más por ello decidió romper el silencio pese a que Christian Chávez trató de manipularlo con sacar a la luz unos videos comprometedores. Hasta el momento, el actor no ha manifestado nada al respecto. Sin embargo, en un primer instante cuando el estilista reveló que era violentado Chavéz utilizó sus redes sociales para desmentir la situación y aceptó que se encontraba en un proceso legal por lo que no podía hablar mucho.