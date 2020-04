Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez COMPARTEN triste noticia

Fue en el 2019 cuando Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez decidieron dar un paso muy importante en su vida, contraer matrimonio, y fueron meses después cuando presentaron al nuevo integrante de su familia, su "hijo", Dallas, un perrito que llegó a sus vidas para alegrarles el corazón. Sin embargo, recientemente, durante una entrevista a Univisión, la pareja dio a conocer una triste noticia.

"Les presento a nuestro hijo Dallas Méndez que vino para alegrar nuestro hogar. Dios es bueno", escribió Chiquis Rivera en su cuenta de Instagram en el mes de septiembre. Pero, tanto Méndez como Rivera solo pudieron disfrutar dos meses de su mascota, ya que en el mes de noviembre lamentablemente falleció.

Fue el pasado miércoles cuando la hija de Jenni Rivera dio a conocer a través del programa El Break de las 7 de Univision, está lamentable noticia, y que fue la persona que les ayudada con las labores de la casa quien se percató que el perrito no se movía. "La persona que nos limpia la casa nos dijo ‘como que no se está moviendo’", narró Lorenzo. "Eso es una exclusiva, no lo he dicho", compartió Chiquis. "No le hemos dicho a nadie, pero sí falleció", agregó Méndez.

Mientras que el exvocalista de La Original Banda El Limón señaló que era muy común que la raza de estos enfermara muy seguido, y que su hijo Dallas no fue la exepción, Chiquis Rivera indicó que la muerte de su mascota fue un duro golpe para los dos.

"Tengo un angelito, como dice la mamá de Lorenzo que él me salvó de algo porque es bueno tener mascotas en la casa por esa razón así que para mí es un ángel", finalizó.