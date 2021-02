Chiquis Rivera seduce con sensual foto desde la cama

Chiquis Rivera es una mujer que siempre está en el ojo del huracán, ya sea porque suele ser muy atrevida, por su divorcio, peso, entre otras cosas, pero siempre está acaparando reflectores. Recientemente compartió una atrevida fotografía en la que aparece desde la cama. Con una pijama en color blanco con rosa con la que deja al descubierto sus piernas, la hija de Jenni Rivera es ejemplo de lucha constante contra las críticas.

“The calm before the storm... see you tonight. PremioLoNuestro (La calma antes de la tormenta... nos vemos esta noche), escribió Chiquis Rivera al pie la fotografía con sensual pose desde su cama, misma que superó las 113 mil reacciones en poco tiempo.

Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar, y mientras muchos criticaron la figura de la también cantante otros no dudaron en admirar su belleza. “Te amo mucho bebé”, “Oye mi niña te veo al rato!! Aunque sea en tele? extraño muchísimo los conciertos!”, “Mi chula hermosa”, “Hermosa, no te deseo éxito porque no lo necesitas brillas con luz propia”, fueron algunos mensajes que Chiquis Rivera, recibió al seducir con sensual foto desde la cama.

Desde que la serie biográfica de Jenni Rivera se transmitió por Telemundo, Chiquis Rivera, estuvo más vulnerable a las críticas por que todas las personas se enteraron como fue la vida de la cantante y sus hijos, pero la ex esposa de Lorenzo Méndez no hace caso de chismes y aparece en sus redes más atrevida que nunca con sensuales fotos desde la cama, en bikini o con elegantes vestidos.

Desde hace unos días a la fecha, Chiquis Rivera enfrenta una ola de malos comentarios luego que publicara un video donde mostros sus atributos en traje de baño, por lo que aseguraron que lucía muy mal por no usar filtros, pero esta vez impresionó con una atrevida pose entre las sábanas.

La hija de Jeni Rivera es una de las famosas que a pesar de no tener uno de los cuerpos más delineados de la farándula, no se deja llevar por los malos comentarios, y se viste del modo que mejor le parece opacando a cualquiera que se le ponga en frente.

No es novedad ver a Chiquis Rivera en atrevidas fotografías como en la que aparece sobre la cama, ya que es su gusto compartir en las redes sociales diferentes imágenes donde se muestra tal y como es, aunque reciba toda clase de comentarios, por lo que los deja de lado y disfruta el momento e incluso puede ser una indirecta para su ex, Lorenzo Méndez, por lo que dejó ir, pues presume su curvilínea seduciendo a sus millones de fans.