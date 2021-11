Chiquis Rivera se metió con el novio de Jenni Rivera o no, Juan Rivera cuenta la verdad

Durante el último concierto de la fallecida Diva de la banda, Jenni Rivera, en la Arena Monterrey el pasado 8 de diciembre del 2012 cuando la cantante dedicó entre lágrimas la canción de Paloma Negra a su hija mayor, Chiquis Rivera, a quien supuestamente descubrió que se había metido con su entonces novio Esteban Loaiza, y desde entonces la también cantante ha sido señalada; su tío Juan Rivera asegura que su sobrina no tuvo nada que ver con la pareja de Jenni Rivera.

“Siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero, de unos meses para acá me llega profundamente al corazón...les pido que me ayuden a cantársela a mi hija”, fueron las palabras de Jenni Rivera en aquel momento, declaración que ha casi 9 años de su muerte aún castigan a Chiquis Rivera.

Sin embargo, fue durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagran con sus seguidores, que Juan Rivera hermano de la Diva de la Banda, salió en defensa de su sobrina y aseguró que Chiquis Rivera jamás se metió con Esteban Loaiza. "Es cierto que Chiquis se metió con la pareja de Jenni?", fue la pregunta, a lo que el cantante respondió con un rotundo "No".

Por otro lado, Juan Rivera también fue cuestionado por sus fans sobre por qué Chiquis Rivera lo atacaba en redes sociales. " Por qué Chiquis te tira tierra en Twitter", a lo que el también actor respondió: "Ni en cuenta. Me tuviera que importar para querer saberlo y la neta, pues no", respondió Rivera.

Cabe mencionar que en la serie de Jenni Rivera, Mariposa de Barrio, se compartió está parte de la vida de madre e hija y en donde la fallecida artista cuenta que está segura que Chiquis Rivera la anegañó con su entonces pareja. Jenni Rivera murió luego de haberle dedicado está canción a Chiquis Rivera durante un accidente aéreo en México.

Jenni Rivera se fue de este mundo sin haberse reconciliado con Chiquis Rivera, esté próximo 8 de diciembre del 2021 se cumplirán nueve años de su partida.

La respuesta de Juan Rivera.

Desde que Jenni Rivera murió la familia Rivera ha estado envuelta en polémica tras polémica. Recientemente Rosie Rivera, hermana de la Diva de la Banda dio a conocer que se alejaba de la familia debido a que desea vivir en un ambiente sano y no tóxico. Fue a través de su canal de YouTube 'Ánimo, aliento y paz', que la empresaria anunció que se cambiaba de residencia, pues ya no quería vivir en Los Ángeles.

"No quiero estar aquí, en un ambiente tóxico, que no es saludable para mí", no estoy hablando de nada en específico, simplemente lo que he vivido en estos últimos años. Ya no quiero estar aquí, quiero salir de este ambiente para poder sanar. No es solamente de que quiera, necesito salir de este ambiente", expresó la tía de Chiquis Rivera.

