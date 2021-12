Chiquis Rivera se desahoga y habla del día que Jenni creyó que ella se acostaba con Esteban Loaiza

A unas horas de que se conmemore el noveno aniversario de la muerte Jenni Rivera, su hija mayor Chiquis Rivera rompió el silencio y habló como nunca de la ruptura que hubo entre ella y su madre, meses antes de su muerte debido a que la intérprete de No llega el Olvido creyó que ella se acostaba con Esteban Loaiza, su entonces pareja.

Fue a través de un podcast llamado "Chiquis and Chill" dedicado a su difunta madre, en donde Chiquis Rivera no sólo recordó los increíbles momentos que pasó al lado de Jenni Rivera, sino que también se desahogó y tocó el tema que ha cargado con la cruz; su supuesta relación con Esteba Loaiza, situación que le costó que su mamá la borrara de su vida.

“En septiembre de 2012 es cuando las cosas se tornaron raras, mi madre estaba en un raro lugar en su vida, emocionalmente y mentalmente, esto es algo de lo que nunca he hablado públicamente, porque siempre fue algo prohibido, pero mi mamá no la estaba pasando bien ”, comenzó diciendo la ex de Lorenzo Méndez.

La intérprete de Paloma Negra manifestó que fue el 2 de octubre del 2012 cuando su vida dio un giro de 360 grados cuando ella recibió un correo de su madre el cual estaba titulado Lights on (Luces encendidas) y en donde básicamente le decía que ya se había dado cuenta de que se acostaba con Esteban Loaiza.

Lee también: África Zavala saca su lado más coqueto y posa en body negro traslúcido

"Básicamente lo que decía era que todo tenía sentido, y que ya las luces se habían encendido, que ella podía ver claramente que yo me estaba acostando con su marido Esteban”, expresó Chiquis Rivera visiblemente conmovida por lo que su madre pensaba de ella y con lo que falleció.

Chiquis Rivera confesó que en ese momento no tuvo tiempo de leer el mail que su madre le envió, pues rápidamente se fue a la casa de su madre para enfrentarla, sin embargo, se llevó tremenda sorpresa; todas las puertas estaban cerradas, había cambiado las chapas.

“Ni siquiera leí el email completo y manejé hasta la casa de mi madre, todas las puertas estaban cerradas, había cambiado todo. No sé cómo lo hice, pero abrí la puerta, y comencé a tocar la puerta sin descanso, todo estaba cerrado, había cambiado las llaves para mí, me caí al suelo llorando, llamé a mi hermana Jacquie ”.

La famosa aseguró que al no obtener respuesta de su hermana Jacquie, ella siguió insistiendo para tratar de comunicarse con su madre, sin embargo, tampoco lo logró, ya que La Diva de la Banda, cambió su número de teléfono y hasta la bloqueó de Twitter. Por otro lado, la cantante manifestó que la persona que le metió la idea de que ella se acostaba con Esteban Loaiza fue una persona que había llegado a sus vidas meses antes.

Lee también: Ariadne Díaz no descarta segunda temporada de La doble vida de Estela Carrillo

Pese a que Jenni Rivera estaba segura de tener todas las pruebas que culpan a Chiquis Rivera de supuestamente tener una relación extramarital, la cantante señaló que ella tiene grabaciones que comprueban que ese día que su madre pensó que salía de la habitación de Esteban Loaiza ella estaba hablando por teléfono con uno de sus primos y su novio.

“Intenté explicarme muchas veces (...) pero ella simplemente no quería escucharme”, expresó Chiquis Rivera antes de confesar que tuvo que tomar terapia para poder soportar las acusaciones de su mamá, por lo que el especialista le recomendó que debía continuar su vida y dar por hecho que su madre había muerto.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera y su madre se distanciaron meses antes de que La Diva de la Banda perdiera la vida. La ex de Lorenzo Méndez indicó que ella pensó que en algún momento de su vida su mamá le daría la oportunidad de explicarle el malentendido, sin embargo, esto no sucedió. “La perdí dos veces”, finalizó Chiquis Rivera.

Síguenos en