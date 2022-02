Chiquis Rivera revela agresiones físicas de Lorenzo Méndez en su nuevo libro

A sólo unos días de la publicación de su segundo libro biográfico, titulado “Invencible”, Chiquis Rivera ha levantado revuelo con sus revelaciones sobre su pasado matrimonio con Lorenzo Méndez, de quien inició el proceso de divorcio poco tiempo después de haberse casado.

En una entrevista con People en Español, la ex jueza del reality show "Tengo talento, mucho talento", de Estrella TV, abrió su corazón y contó cosas que no había dado a conocer sobre su relación con su ex, confirmando lo que ya se había rumorado con anterioridad, que sufrió agresiones físicas por parte de Lorenzo Méndez.

Chiquis Rivera también admitió que no estaba convencida de casarse y que el día de su boda sufrió un ataque de pánico, sin embargo, lo hizo, pero se arrepintió casi de inmediato y todo ello lo relata también en su nuevo libro, que será lanzado el próximo 8 de febrero.

En la entrevista, la cantante de regional mexicano señaló que el día de su boda sintió que no debía hacerlo pero aun así, siguió con sus planes: “Algo pasó antes de casarnos que dije: 'Tengo que parar esto'. Pero no lo paré porque ya invertimos tanto dinero, ya el mundo está esperando que nos casemos. Yo sí estaba triste, pero dije: 'Me voy a divertir, me encantan las fiestas'”, dijo.

Una de las razones por las que Chiquis Rivera no estaba convencida de casarse era porque Lorenzo Méndez tenía problemas con el uso de drogas y el alcohol, y ello causó que las mentiras se hicieran presentes en la relación: “Y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales”.

Pero una las situaciones que fue la gota que derramó el vaso fue cuando Lorenzo Méndez llegó a las agresiones físicas con Chiquis Rivera, algo que ya había revelado Johnny López, hermano de la cantante, en una ocasión anterior y ahora confirmó ella misma.

Janney Marín, como es su verdadero nombre, relata en su libro que en una ocasión su ex llegó a su casa en estado de ebriedad y se tornó agresivo con ella, al grado de agarrarla del cuello y escupirle en la cara, algo que fue presenciado por el hermano menor de la intérprete.

Este pasaje en específico ha levantado revuelo y Chiquis Rivera manifestó que no ha inventado nada y que en su libro cuenta la verdad de su relación: “No estoy echando mentiras, no es para que él se vea mal. No quiero hacer nada para jamás dañar a alguien. Es parte de lo que pasó, es la verdad", dijo a People en Español.

Por su parte, Lorenzo Méndez no quiso comentar nada al respecto cuando fue cuestionado por People, pero ha trascendido que dará una rueda de prensa pronto junto con sus abogados para contar su versión de la historia.

Cabe señalar que la pareja aún no culmina su proceso de divorcio pues según Chiquis Rivera, su ex no ha querido firmar los papeles para darle punto final a su matrimonio.

