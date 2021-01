Chiquis Rivera responde a criticones de su bikinazo

Es bien sabido que Chiquis Rivera, nunca ha sido poseedora de una figura de diez, por lo que alborotó las redes con una de sus publicaciones donde muestra su cuerpo tal y como es, sin filtros ni arreglos y en una entrevista para el matutino de Televisa Hoy, da la cara para responder a todo aquel que se atreve a criticarla por mostrar su figura.

“Yo entiendo, el trabajo de los paparazzi, lo malo, lo feo, lo negativo, lo que ellos puedan extender, ríe mientras sigue hablando, engrandecer, lo van hacer, para ellos, pues hacer sus notas, lo respeto su trabajo, cada quien en verdad un besito” fueron las palabras de Chiquis Rivera.

“Yo sigo feliz, contenta y muy, muy pero muy orgullosa de mi cuerpo, no soy perfecta, pero gracias a dios no me falta que estén en fila, muchos, y aunque estén en fila no me importa por que ahorita estoy disfrutando de Chiquis de Yanei, amándome, queriéndome, pues hagan lo que hagan, digan lo que digan no me importa”, finalizó diciendo la ex de Lorenzo Méndez.

El video por el cual fue duramente criticada Chiquis Rivera, lo grabó en la playa, donde se le ve en un traje de baño de dos piezas blanco, sentada en la arena encima de una toalla, haciendo un movimiento atrevido.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!! #NoFilter#NoEdit #NoFaceTune fue el texto con el que la sobrina de Lupillo Rivera acompañó el post.

El video superó el millón de reproducciones, y los comentarios de algunos de sus más de cuatro millones de seguidores no se hicieron esperar, ya que la alagaron y hubo otros que no tuvieron compasión en dejarle claro que no se veía bien.

“¿No te cansas de cargar tanta belleza?”, “Si les molesta tu brillo que se pongan lentes por que tu seguirás brillando hermosa. Te amo”, “Eres la mujer más hermosa que mis ojos han visto”, “Pan es pan, vino es vino, tu te metes con chiquis y yo te aniquilo”, “Perdón pero, yo te veo perfecta”, fueron algunos de los comentarios.

“Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas, como a mí me ha pasado muchas veces, por su físico. Hoy soy la super Power #MissPiggy que representa a las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza”, fueron las palabras alentadoras de Chiquis Rivera para hablar a nombre de todas las mujeres.

Recordemos que desde que se dio a conocer la noticia del divorcio con Lorenzo Méndez, hasta el momento no se sabe en sí cuál es la posición que cada uno viene manejando con respecto a su situación sentimental, por que ninguna de las partes ha dicho nada sobre el tema.