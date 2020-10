El verdadero nombre de Chiquis Rivera es Janney Marín Rivera y tiene 35 años, cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense, quien actualmente trabaja en Tengo Talento Mucho Talento.

Tengo Talento Mucho Talento es un programa de Televisión donde grandes artistas hispanos muestran su talento frente a famosos jueces, pero al final será el público quien consagre al ganador.

Ahora le tocó a Chiquis Rivera presumir su mini cintura en Tengo Talento, Mucho Talento, vistiendo un traje sastre y una tejana, la hija de Jenni Rivera dejó claro que todavía es una reina.

Chiquis Rivera presume mini cintura en Tengo Talento . Instagram

A pesar de que Chisquis Rivera está pasando por un mal momento, ya que se acaba de separar de su esposo, Lorenzo Méndez, ha seguido con su trabajo y se ha mostrado más fuerte que nunca.

La familia de Chiquis Rivera, en especial sus hermanos le han mostrado todo su cariño y su apoyo durante está etapa tan difícil, pues aseguran que la pareja se sigue queriendo, pero algunos problemas de convivencia no les han permitido vivir felices para siempre.

Algunos seguidores de Chiquis Rivera le dejan fuertes comentarios sobre su vida personal: Yo no se para que hizo tanto ESCANDALO con la boda que ni duró tantito. Mejor se hubiera quedado soltera y sin compromiso. Hasta trancazos hubo. Tanto guardia de seguridad para nada, escribió una de las fanáticas.

Ante las criticas de sus seguidores, Chiquis no se ha quedado callada y le pidió respeto a las personas que no están de acuerdo con las decisiones que toma, pero todo lo que hace, dijo es por su bienestar y no es para levantar polémicas como muchos lo han dicho.

Por su parte Lorenzo Méndez, no ha dejado de decir que ama a Chiquis Rivera y que buscará reconquistarla, así que quizá la historia de está pareja no terminará en divorcio, como muchos piensan.

Hace algunas semanas, los 5 hijos de la fallecida cantante del regional mexicano, Jenni Rivera, decidieron en una velada conmemorar con tinta su orden de nacimiento con unos característicos números en símbolo de su unidad y sinergismo, claro que lo presumieron en las redes sociales.

En el 2018 estrenaron un reality show llamado Los Riveras, donde nos muestran qué pasa en sus vidas y los desafíos a los que se enfrentan en unos divertidos capítulos.

