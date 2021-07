Chiquis Rivera muestra hasta su cicatriz con espectacular escote en los Premios Juventud

Desde que se supo que Chiquis Rivera sería una de las presentadoras estelares de los Premios Juventud 2021, los fans de la famosa esperaban con ansias los looks que luciría durante el evento, y la cantante de regional mexicano no decepcionó al mostrar hasta su cicatriz con un espectacular escote.

Luciendo un traje azul de pantalón y saco, la jueza del reality de televisión “Tengo talento, mucho talento” presumió sus impresionantes encantos con un escotazo ante el público presente en la gala de los premios y los televidentes que siguieron la transmisión por Unicable, dejándolos a todos con la boca abierta.

Chiquis Rivera no tuvo ningún pudor al dejar abierto el saco y mostrar sus nenas, y aunque sus atributos son espectaculares, lo que se robó la atención fue la cicatriz que le quedó de la cirugía de senos que se realizó, un detalle que no pasó de largo ni para sus fans ni para los medios de comunicación.

Desde poco antes de qué iniciarán los Premios Juventud, la hija de Jenni Rivera presumió en sus redes sociales algunas imágenes sobre los looks que utilizaría durante el evento, el primero de ellos fue el que se llevó los reflectores pues consistía en un saco corto, totalmente abierto en la parte de enfrente y sólo unido por unas cadenas plateadas.

Con este atuendo, Chiquis Rivera hizo voltear las cabezas de todos pues no llevaba nada abajo, dejando ver sus encantos delanteros con el arriesgado escote, mientras que en la parte de abajo utilizaba un pantalón holgado con botones al frente, además del cabello suelto, lacio y larguísimo.

La ex de Lorenzo Méndez, en un video que subió a su cuenta oficial de Instagram, modela el outfit mostrando sus perfiles, y en uno de esos movimientos se nota la cicatriz que le quedó por la cirugía de aumento de senos a la que se sometió, y no tuvo ningún reparo en presumirla.

A Chiquis Rivera le llovieron comentarios de todo tipo tanto por su atuendo como por la pequeña marca que tiene en el pecho, dividiendo opiniones, pues algunos de sus fans consideraron que el look no le favorecía en nada, mientras que otros alabaron su belleza y destacaron sus grandes atributos.

“No te favorece el look, a tu cuerpo… Te urge asesor de moda“, “Horrible el look, lo único bonito es el pelo“, “Ok, Barney, te veo”, “No, no, a mí no me gusta así, no, y menos con esa canción, para cuerpazo el de tu mamá“, “Las cicatrices de la operación de mama no quedan bien en esas cadenas“, “ Tiene una cara preciosa pero creo le hace falta un buen asesor de moda, se viste fatal y con ese cuerpo, pues no le ayuda“, “A eso le llamo atrevida“, “Eres muy bella pero esa ropa no te favorece“, “Es bonito presumir de lo propio y natural de tu cuerpo“, fueron algunas de las reacciones que recibió la solista en Instagram.

Acostumbrada a las críticas, Chiquis Rivera no suele prestar atención a quienes le realizan comentarios negativos sobre su manera de vestir y de exhibir sus curvas, pues ella es una de las defensoras del “Body Positive”, y ha demostrado una gran seguridad a la hora de enfundarse en outfits no tan usuales.

