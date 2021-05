Chiquis Rivera le responde a El Chapo de Sinaloa tras quedar horrorizado con video

Tras la controversia que generó en las redes sociales Chiquis Rivera al presumir su enorme retaguardia con sensuales movimientos mientras luce un pequeño bañador en color blanco para promocionar una crema anticelulitis, la hija de Jenni Rivera respondió a todos aquellos que la critican por mostrarse así de atrevida, especialmente al cantante El Chapo de Sinaloa, quien cuestionó dónde quedaba la dignidad de la mujer.

“Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, si no, también a otras mujeres que comparten este “dilema””, fue la descripción con la que Chiquis Rivera complementó el video que desató la locura en las redes.

Comentario y video que hizo explotar a El Chapo de Sinaloa, quien señaló que no podía resistirse a expresar lo que sentía al ver esté video de la cantante.

“No puedo resistirme a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñado el culo. ¿Será que tiene una cara horrible? Qué pena y vergüenza ajena. ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?”, escribió en sus redes sociales.

Y aunque el comentario del intérprete de "Le hace falta un beso" dividió opiniones, hubo quienes lo calificaron como retrógrada y machista, situación por la que decidió eliminar el mensaje. Sin embargo, ya era tarde pues Chiquis Rivera utilizó sus redes sociales para responder tajantemente al cantante y todos sus haters.

Con pocas palabras y mediante sus redes, Chiquis Rivera escribió : "People are going to talk about you, no matter what you do. So you might as well do whatever brings. You joy and live your best life" en español. “La gente va hablar de ti sin importar lo que hagas, así que tu busca tu felicidad y busca tu mejor vida”.

De nueva cuenta el comentario de la ex esposa de Lorenzo Méndez abrió un debate en las redes sociales, mientras unos usuarios se mostraron a favor de la hija de Jenni Rivera otros prefirieron darle la razón al cantante del regional mexicano.

“ Así como ella tiene derecho a enseñar sus carnes y en las redes sociales, pues todos tienen derecho a un opinar si les gusta o no y la señora debe saber aguantar críticas positivas y negativas al hacer publica sus carnes. Todos ustedes no sean ojetes solo quieren quedar bien con el gremio de las mujeres. Sean más objetivos”, “ Que pelado ese hombre si es que se le puede llamar, seguro las mujeres de su familia han de ser perfectas patan”, “El Chapo de Sinaloa solo quiere fama porque ya no vende como antes y ni lo mencionan tenía que hablar de chiquis para que lo hayan resucitado”, Por eso perdimos todo pudor Es la única forma de llamar la atención toda esta echa pura mentira Tiene razón el Chapo”, son algunas de las reacciones en las redes sociales.