Chiquis Rivera le contesta a su abuela por decir que había cagado el legado de Jenni Rivera

Luego de que Jacqie Rivera asumiera el liderazgo de las dos empresas que dejó su fallecida madre, Jenni Rivera Enterprises, LLC y Jenni Rivera Fashion LLC, y de que negara que hubo malos manejos en los negocios en los que estuvo al frente su tía Rosie desde el 2012; ahora Chiquis Rivera contradijo a su hermana y aseguró que sí ocurrió un robo en las empresas que pertenecían a su madre, además de contestarle a su abuela, quien dijo que ella y sus hermanos habían cagado el legado de su La Diva de la Banda.

Fue a través de su perfil de Instagram que Chiquis Rivera hizo un en vivo en donde aseguró que ella ni sus hermanos le deben una disculpa a nadie, pues su hermano Jonny sólo pidió cuentas a su tía Rosie, sin embargo, hubo algunas incidencias e incluso su familiar hizo firmar a sus hermanos para no hablar de nada, sin embargo, ella lo puede hacer pues no es parte del testamento.

“Rosie dijo ‘si me voy, pero si me dan esta cantidad, y tienen que firmarme ustedes donde no puedan hablar de todo esto’, yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar”, cpmenzó la ex esposa de Lorenzo Méndez. Chiquis Rivera dejó claro que ellos consideran que no le deben ninguna disculpa a nadie, pues sus hermanos estaban en todo su derecho de exigir cuentas.

“Yo no siento que le debamos una disculpa a nadie, Johnny solamente quería saber qué estaba pasando con las cuentas, con el negocio de su mamá, creo que él está en todo su derecho". Al mismo tiempo, la famosa mencionó que su abuela, Rosa Saavedra, le dijo algo que le dolió mucho.

"Mi abuelita me dijo a mi personalmente que nada más queríamos el dinero y el poder de Jenni Rivera, que en su opinión habíamos cag$d* el legado de mi mamá, que bueno, es su opinión, pero yo conozco a mis hermanos, no es el dinero, no es el poder, no queríamos el poder, ni la responsabilidad de tener control de todo, de los negocios, porque es mucha responsabilidad”, inidicó la famosa.

Posteriormente, la hija mayor de Jenni Rivera expresó : “Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero, no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares, que se robaron, porque es eso, se robaron”.

Y aunque dejó claro que su tía Rosie no robó como tal, no fue sincera y ocultó dicha acción. “Quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robó, pero no fue honesta, no les dijo a mis hermanos lo que había pasado, y es algo que se le debe decir a ellos, porque ellos son los de la herencia”.

En cuánto lo que pide Rosie para finiquitar la transacción del cambio de poderes legales, Chiquis detalló que no se le dará lo que pide. “Ahorita no le va a dar 165 mil dólares a Rosie, se le va a dar 84 mil dólares, es lo que está pidiendo, ahora Juan también está pidiendo dinero”.

Ante la polémica que generó la petición de cuentas de las empresas de Jenni Rivera, Chiquis Rivera confesó que siente coraje y a la vez tristeza por la manera en que la familia terminó.

“Y no iba a hablar, porque no quería empezar el año así de esta manera, quería dejar todo este problema en el año pasado, y seguir adelante como lo he hecho, trabajando, ching$ndom%, haciendo mis cosas, pero, soy hermana, y soy hija, y me duele, y me molesta, y sí, me he peleado con mi abuelita, me he peleado con Juan, porque yo soy una persona que soy muy… cuando yo realmente creo en algo, soy firme en eso, y soy muy apasionada, y lo digo, porque si no me molesta, es lo que estoy haciendo ahorita”, indicó la también cantante.

