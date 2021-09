Chiquis Rivera incómoda con foto y dicen: "Le quitaron 400 kilos"

Orgullosa de los logros que ha obtenido a lo largo de su carrera y tras el éxito del lanzamiento de su tema Mi Problema, ahora Chiquis Rivera disfruta del lanzamiento de su nueva colección de labiales, Stripped Collection, por lo que la cantante no ha dudado en promocionar su línea de maquillaje en sus redes sociales, donde recientemente incómodo con una foto.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Chiquis Rivera compartió una sesión de fotografías, exclusivas para el lanzamiento de la línea de labiales, en las que luce muy sensual, usando un largo collar mientras que su cabellera cubre sus encantos delanteros. Sin embargo, más allá de lo sexy que la cantante luce los fans notaron que la famosa abusó de los filtros y el photoshop, pues según los usuarios se quitó varios kilos.

"STRIPPED Lippie Collection. NOW AVAILABLE! @beflawlesscosmetics. 1st Pic: “Naked” -Lip Gloss. 2nd Pic: “Desnuda” -Satin Matte Lipstick", en español : Colección Lippie STRIPPED. ¡YA DISPONIBLE! @beflawlesscosmetics Primera imagen: "Desnudo" - Brillo de labios. Segunda imagen: "Desnuda" - Lápiz labial satinado mate", fue el texto con el que Chiquis Rivera acompañó una de las fotografías que desató una ola de burlas en su contra.

Lee también: Mariana Seoane impacta con body traslúcido y arriesgada pose de perfil

Pese a que la hija de Jenni RIvera recibió un sinfín de felicitaciones por demostrar que es toda una empresaria, la fotografía de la cantante fue retomada por otros perfiles en donde le han llovido comentarios malintencionados por lucir más delgada de lo que es.

“Uy siii que buen Photoshop “ ,“Pero un filtro tras otro y full extensiones”, “Le quitaron como 400 kilos”, “Quien la mira en esa foto dirá tiene cuerpazo con cinturita peroooo la realidad es que es una bofa hermana gemela de Raúl de Molina”, “oye por que permite que la editen tanto, que barbaridad”, “Excelente Photoshop “, “Con filtro hasta la@momia se miraría linda”, son algunas de las reacciones que circulan en internet.

Cabe señalar que no es la primera vez que Chiquis Rivera es blanco de las críticas en las redes sociales por su físico, pues sólo basta recordar que la ex de Lorenzo Méndez no sólo ha sido atacado por sus haters, sino que famosos como Lyn May y el conductor Daniel Bisogno han arremetido en contra de ella por su figura.

Desde hace tiempo, el presentador de Ventaneando parece que trae pleito casado con la hija de Jennui Rivera, pues en más de una ocasión la ha llamado gorda y recientemente la comparó con un cuadro de Botero, declaraciones que hizo durante una emisión en vivo del programa de Tv Azteca.

Por su parte, Lyn May aconsejó a la famosa a bajar de peso para su público: "Mira también a la otra gorda que está allá, que se llama la 'Chiquis', que se debería ir al gimnasio porque una mujer, una artista tiene que tener respeto para el público, cómo es posible que salga tan gorda a enseñarse al público, tiene que adelgazar, que ya no trague", declaró la vedette.

Lee también: En vaporoso vestido violeta, a Marlene Favela le llueven los halagos

Mientras que Chiquis Rivera no se ha quedado callada ante los ataques que constantemente recibe por su peso a lo que en una ocasión escribió en sus redes sociales. "Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... ¡Yo me amo! ¡Me acepto y me caigo muy bien! ¡Gracias a Dios!", escribió la cantante.

Síguenos en