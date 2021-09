Chiquis Rivera impacta con su figura de reloj de arena, poco queda de la foto de Tulum

De nueva cuenta la cantante estadounidense, Chiquis Rivera volvió a generar el ruido en las redes sociales luego de compartir unas fotografías en las que presume su figura de reloj de arena, sesión con la que demostró que poco queda de la Chiquis que fue capatada hace unos meses en Tulum, México.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la hija de Jenni Rivera cayó bocas al presumir que la agüita con limón que tanto promociona en sus redes sociales y por la que ha sido severamente criticada ya rindió frutos y le ha traído grandes resultados, aparte de sus arduas rutinas de ejercicio y buena alimentación al mostrar por lo que no dudó en mostrar su nueva figura de reloj de arena.

Una vez más Chiquis Rivera elevó la temperatura de sus más de cinco millones de seguidores al posar con un entallado outfit con el que impactó; una blusa azul de manga larga y unos jeans acampanados, prendas con la resaltó su torneada figura, además de presumir su voluminosa retaguardia.

Cabe señalar que está ocasión la ex de Lorenzo Méndez se ha ganado en su mayoría comentarios positivos, pues sus millones de fans se mostraron incrédulos ante lo que estaban viendo sus ojos y no dudaron en apoyar a la intérprete de Mi Problema enviando diversos piropos.

"Porque ustedes lo pidieron… Look del Día.", escribió Chiquis Rivera junto a las fotografías con las que restregó en la cara a sus haters que todo sacrificio tiene su recompensa y hoy en día ella puede presumir su nueva figura de reloj de arena y que poco queda de la Chiquis que fue captada hace unos meses en Tulum.

“Perfecta no,PERFECTISIMA”, “Que chula”, “Mujeron”, “No da mas de hermosaaaa!!!!!!”, “Tu belleza es superior”, “ Omgg que linda!!”, “Bella Chiquis saludos desde Argentina”, son algunos de los piropos que la integrante de la dinastía Rivera recibió en la publicación.

A poco más de 24 horas la publicación de Janney Marín Rivera, nombre de pila de Chiquis Rivera, ya superó los 100 mil Me Gusta y lleva cientos de comentarios. Cabe señalar que la celebridad estadounidense de 35 años no es la primera vez que desata ruido en las redes sociales, pues casi a diaro acapara titulares de diversos medios de comunicación, ya sea por sus polémicas declaraciones o por atrevidos videos e imágenes que comparte en Instagram.

Cabe mencionar que cantante presumió su nueva figura de reloj de arena luego de que hace unos meses fuera captada en las playas en Tulum causando un gran revuelo en las redes sociales debido a que la joven recibió un sinfín de críticas por su abultado cuerpo, por lo que ella misma tuvo que salir a defenderse.

Además su nueva figura sale a la luz después de que se especulara que Chiquis Rivera había recurrido al cirugano para hacerse una lipo, sin embargo, ella misma desmintió el chisme y aseguró que había visitado al especialista para ponerse de nuevo implantes en los senos.

"No fue porque me hice una lipo, no. Es porque me voy a hacer las bubis y muy pronto. Me había quitado los implantes, ahora me los voy a poner, me voy a arreglar un poquito las bubis porque quiero y porque es mi vida", aclaró sobre su visita al médico. "No se crean todo lo que dice esta gente. No me puedo tomar una foto con nadie", expresó la cantante.

