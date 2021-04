Chiquis Rivera imita a Jenni Rivera con Besos y Copas y le dicen que ladra

Desde que inició su carrera musical, a Chiquis Rivera siempre la han comparado con su famosa madre, la fallecida cantante Jenni Rivera, y hay quienes aseguran que no tiene un estilo propio pues trata de imitarla constantemente, algo que se le ha criticado mucho en los últimos años.

Pero esos comentarios negativos no detienen a la jueza del programa de televisión “Tengo talento, mucho talento”, quien recientemente dio muestra de su capacidad vocal al interpretar a capela el tema de “Besos y copas”, que también cantara la “Diva de la banda” en su momento, pero mejor no lo hubiera hecho, pues se llevó un sinfín de críticas.

Desde que no canta hasta que ladra como el perro de la vecina, fueron algunos de los hirientes comentarios que recibió Chiquis Rivera en los videos que compartió mediante sus historias de Instagram, donde cuenta con 4.6 millones de seguidores actualmente.

Fue desde el programa de espectáculos “Suelta la sopa” el que hizo una compilación de estos clips y lo posteó en su perfil de Instagram con la pregunta: “¿Cómo canta #Chiquis?”, y los fans se dejaron ir con todo contra la ex esposa de Lorenzo Méndez, aunque hubo quienes sí la defendieron.

En el video, Chiquis Rivera aparece entonando las notas de “Besos y copas”, del compositor Víctor Cordero Aurrecoechea: “Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso, desde hoy mismo te digo, que sigas tu camino…”.

Pero lejos de recibir aplausos por su interpretación, la “Princesa de la banda” fue duramente criticada por los internautas, que no se midieron y le dijeron de todo, además de pedirle que ya no intente compararse con su madre, pues no heredó su talento.

“No cantaaaaaaaaa, ladra mejor el perro de la vecina”, “Como la Chimoltrufia”, “Que busque otra cosa que hacer porque de cantante, nada”, “No me gusta como canta, se nota que quiere imitar y ser como su mamá”, “Le falta tomar muchas clases porque se queda ahogada”, “¡Momento! No canta, ¡grita!”, “Ay, chica, sigue tomando tequilas, el canto no te queda bien”, “Parece que tiene un tapón atorandole la garganta”.

Fueron pocos los usuarios que la defendieron considerando que tiene una bonita voz y que les recordaba a su madre, pero la realidad es que a Chiquis Rivera no le fue nada bien con su intento de sorprender a los fans, pues se llevó comentarios nada agradables respecto de su talento para el canto, ámbito en el que se desempeña.

No obstante, a la solista de regional mexicano estas críticas no la afectan pues sabe de antemano que las comparaciones con Jenni Rivera son algo con lo que siempre cargará, así que trata de abrirse paso por ella sola en el mundo de la música, donde tiene muchos admiradores.