Chiquis Rivera hace pesada broma a empleados y se la acaban en TikTok

Nuevamente, Chiquis Rivera se encuentra en medio de la polémica tras hacerles una broma pesada a sus empleados y subir el video a TikTok, algo que sus seguidores no le perdonaron y se la acabaron en los comentarios de la publicación.

A la jueza del programa de televisión “Tengo talento, mucho talento” se le ocurrió gastarles una broma a sus trabajadores y dejar constancia de ello en la popular red social, lo que no se esperaba eran los cientos de comentarios de desaprobación que recibió, donde se la acabaron prácticamente por su acción.

Y aunque la broma no afectaba físicamente a nadie, Chiquis Rivera utilizó calificativos despectivos por lo que fue duramente criticada en los comentarios de TikTok por gastarles la pesada broma a empleados y grabarlo para subirlo en redes.

Fue desde su perfil oficial en esta plataforma donde la hija de Jenni Rivera compartió un clip en el que habla maravillas de una especie de aceite llamado “palo santo”, que entre sus beneficios tiene alejar las malas vibras, asegura en el video.

“’Palo santo’, muy importante para las malas vibras, para limpiar el espacio y también para… para que se le quite lo p&%$, lo p$%&, a todos”, dice Chiquis Rivera mientras rocía el líquido con un atomizador sobre sus empleados y empleadas, quienes sólo responden con risas, sin embargo, a los internautas no les hizo gracia y comenzaron a criticarla en los comentarios.

El video alcanzó rápidamente 27 mil me gusta y cientos de comentarios, la mayoría de desaprobación, por parte de sus seguidores en la plataforma de TikTok, donde Chiquis Rivera cuenta actualmente con 2.7 millones de fans.



“A ti te hace mucha falta”, “Échatelo, a ti te hace falta”, “Ponte también tú”, “Pero a ella no le funciona”, “Jajajaja ¿y cuánto tarda en hacer efecto?”, “Que se lo eche todo ella misma”, “Cóbrense la broma, échenselo a ella”, “Lo necesitas jajaja”, “El ‘Palo santo’ no se usa para hacer bromas”, “Necesito un galón”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos otros de sus seguidores rieron con la broma y la defendieron de quienes se le fueron encima, incluso preguntándole dónde podían conseguir el producto para sus amigas o que necesitaban una cantidad grande del líquido.

Las críticas son algo con lo que Chiquis Rivera está acostumbrada a lidiar pues usualmente le lanzan comentarios negativos por cada publicación que hace en redes, ya sea en Instagram o en TikTok, aunque ella ha demostrado que no se engancha con nada.

