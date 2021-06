Chiquis Rivera habría mandado a investigar a sus tíos por herencia de Jenni Rivera

El nombre de Chiquis Rivera volvió a ser tendencia en las últimas horas debido a las versiones que apuntan que la cantante habría solicitado una auditoria por la herencia que dejó su fallecida madre Jenni Rivera.

La investigación pedida por la jueza del programa de televisión "Tengo talento, mucho talento" iría dirigida a sus tíos Rosie Rivera y Juan Rivera, quienes son los encargados de administrar los bienes y el dinero que dejó la “Diva de la banda” al momento de su muerte, ocurrida hace nueve años por un accidente aéreo.

De acuerdo con la revista TVNotas, Chiquis Rivera solicitó una auditoria a su tía, hermana menor de Jenni Rivera, para que le entregará los reportes de las ganancias y el estado financiero de la desaparecida cantante, pues ella es la albacea de los hijos que dejó la intérprete de “Basta ya”, quienes eran menores de edad cuando murió.

La herencia de Jenni Rivera siempre ha levantado muchas suspicacias pues se estima que había amasado una buena fortuna gracias a su trabajo en conciertos, discos y como empresaria, donde también se desempeñó. Al momento de su muerte, la cantante dejó a cargo a sus hermanos para que vieran por sus hijos.

Pero al parecer no todo ha sido miel sobre hojuelas y la supuesta investigación ordenada por Chiquis Rivera confirmaría las diferencias que existen entre la familia y da a entender que los hijos no están bien enterados de cómo se maneja la herencia de su madre.

Ante esta situación, Rosie Rivera ya se pronunció en un video subido a su cuenta de YouTube, donde afirmó estar harta de que se le cuestione por la herencia y de ser blanco de especulaciones, por lo que señaló que dejaría de ser la albacea de sus sobrinos para evitar mayores problemas en el futuro.

No obstante, días después, la hermana de Jenni Rivera volvió a colgar otro clip en redes en el cual se retractó de lo que mencionó anteriormente y sostuvo que ya había consultado a sus abogados y platicado con algunos de sus sobrinos y estuvieron de acuerdo en que siguiera haciéndose cargo de administrar los bienes de la solista.

Respecto de la auditoria, Rosie Rivera compartió que ya sabía sobre la situación y señaló que le gustaría que se hubiera manejado en privado, sin embargo, aclaró que no tiene nada que esconder y mucho menos miedo, “Yo no tengo nada que comprobar con nadie, sino con Dios, que me dio este asignamiento”, dijo.

“Esto se trata de la finanzas de otras personas. Una auditoria es normal, quiere decir que los beneficiarios quieren saber cómo se está manejando su dinero. No es la primera (que hacen), hemos seguido en contacto con los mismos abogados que escogió Jenni. A mí el dar cuentas, no me da miedo”, aseguró en otro video subido en las últimas horas en YouTube.