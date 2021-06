Chiquis Rivera habla de la herencia que le dejó y Jenni Rivera

Después de que Juan Rivera revelara a diversos medios que La Diva de la Banda había dejado fuera de su testamento a Chiquis Rivera, la cantante rompió el silencio.

Fue durante una entrevista con diversos medios de comunicación que Juan Rivera indicó que su famosa hermana no contempló a Chiquis RIvera en la herencia que tenía, situación por la que la ex de Lorenzo Méndez no se quedó callada y más allá de lo económico dijo que su madre le dejó una gran herencia.

En medio de la polémica que se encuentra su nombre, Chiquis Rivera utilizó sus historias de Insatgaram para responderle a su tío Juan. "La herencia más grande e importante que me dejó mi madre: Mis hermanos", escribió la cantante. Sin embargo, no fue todo, ya que la empresaria de 35 años indicó que Jenni Rivera también le había dejado otra gran herencia, el trabajar por sus propias cosas sin tener que pasar por encima de los demás.

"El trabajar por mis propias cosas sin chingarme a nadie", fue el otro mensaje que la cantante escribió. Cabe resaltar que está indirecta de Chiquis RIvera surge después de que uno de sus hermanos solicitara una auditoría a su tía Rosie Rivera, quien se encarga de manejar la herencia de La Diva de la banda.

¿Por qué Jenni Rivera no le dejó herencia a Chiquis RIvera?, es la pregunta que muchos se hace respecto a la decisión de la intérprete de La Chalosa, pues la joven siempre se hizo cargo de sus hermanos menores mientras La Diva de la Banda realizaba sus giras de trabajo.

Poco antes de la muerte de Jenni Rivera y como se vio en la serie, Mariposa de Barrio se comenzó a especular que Chiquis Rivera habría tenido una relación con el ex besbolista, Esteban Loaiza, entonces pareja de La Diva de La Banda, razón por la que la fallecida cantante le habría dedicado la canción de Paloma Negra a su hija y la habría dejado fuera de su testamento.

Y aunque está versión nunca fue confirmada, es hasta el momento la razón por la que se cree que Jenni Rivera no le dejaría ni un peso a su hija mayor.

