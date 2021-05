Chiquis Rivera enseña hasta el abecedario y cantante se le lanza

Una vez más, la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera, Chiquis Rivera, volvió a ser blanco de críticas luego de presumir hasta el abecedario en un explícito video en el que promociona una crema y que está libre de celulitis, razón por la que el cantante y actor, Ernesto Pérez, mejor conocido como El Chapo de Sinaloa, se le lanzó.

Fue hace un par de horas que la cantante causó un revuelo en Instagram tras aparecer en el video de espaldas mientras modela un traje de baño en color blanco y mueve sus glúteos, presumiendo que su voluminosa retaguardia no tiene celulitis. En la descripción del video, Chiquis Rivera se solidarizó con muchas mujeres que sufren de celulitis y escribió:

"Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, sino, también a otras mujeres que comparten este 'dilema'. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini", se lee junto a la grabación de Chiquis Rivera que ha dividido opiniones.

Lee también: Con bañador que se pierde, Livia Brito parece que no trae nada

Y aunque muchos de los seguidores de la ex de Lorenzo Méndez aplaudieron la acción de la famosa por enseñar su cuerpo al natural, hubo quienes se le fueron a la yugular.

“La vulgaridad en su máxima expresión, pero luego estámos por ahi buscando respeto y más cosas para las mujeres,.. Cuando algunas deciden perderlo por cosas como estás”, “Era necesario enseñar hasta el abecedario???para promocionar una crema??? Pobre el durazno que le pusieron para taparla “, “ Me sorprende lo que debe hacer ahora una mujer para vender, antes tocaban la puerta con la mejor ropa posible y perlas para venderte producto de belleza”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Y aunque sin duda, el explícito video de la famosa de 35 años dejó a más de alguno con el ojo cuadrado, motivo por el que recibió un sinfín de halagos, el 'Chapo' de Sinaloa no se aguantó las ganas de escribir un polémico mensaje en la publicación de la hija de Jenni Rivera, mensaje que dividió opiniones

“No me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñan el culo. ¿Será que tienen una cara horrible? ¡Qué pena cabrón, pena ajena! ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?”, expresó el cantante.

Sin embargo, rápidamente algunos de los amigos de Chiquis RIvera salieron en su defensa ante el comentario del cantante como Helen Ochoa, quien se le fue a la yugular a El Chapo de Sinaloa al llamarlo retrógrado.

Lee también: Demi Rose luce glamorosa con vestido floreado de pronunciado escote

“No es posible que existan aún mentes retrógradas. Las redes sociales son una libre expresión, no entiendo de qué se asustan si vivimos en un mundo ‘en el que no enseña no vende’. Todos y digo todos, tenemos la libertad de expresar o mostrar en nuestras redes lo que nos parezca lo más adecuado. Sea bueno o malo”, indicó Ochoa.

Las declaraciones de Helen Ochoa fueron respaldadas por la cantante quien no dudó compartir en sus historias de Instagram algunas frases de amor propio. "La gente va a hablar contigo, no importa lo que hagas. Así que también puedes hacer lo que te traiga alegría y vivir tu mejor vida. Buenos días", escribió Chiquis Rivera.