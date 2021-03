Chiquis Rivera empodera a la mujer tras dejar a Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera lo grita a los cuatro vientos: hoy está más feliz que nunca antes en su vida, pues ni cuando estuvo casada con Lorenzo Méndez se sintió tan plena como ahora que se ha enfocado en sí misma y en su carrera musical.

La cantante de regional mexicano es una de las famosas que siempre está bajo los reflectores ya sea por sus proyectos de trabajo, por sus declaraciones, por sus actividades diarias y por todo lo que comparte en sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores.

Sin embargo, en esta ocasión fue la misma Chiquis Rivera quien dio unas declaraciones para el programa ‘Sale el sol’, de Imagen Televisión, donde reconoce que se siente mejor que nunca y está muy feliz por cómo es su vida ahora.

“Yo estoy disfrutando, la verdad ahorita me siento muy bien, muy feliz, no me he sentido tan realizada, tan feliz en tanto tiempo, estoy muy bien, estoy muy agradecida con Dios, me estoy enfocando en mi música”, declaró la hija mayor de Jenni Rivera.

Respecto de su nuevo material discográfico, la ‘Princesa de la banda’ adelantó que es un gran trabajo el que le presentará a sus fans y está muy emocionada por el proyecto, pues le ha puesto mucho empeño para que sea del agrado del público.

“El disco viene con todo, el disco está completito, estoy pensando en todo, eso es lo que realmente me está ocupando la mente y el corazón, mis negocios”, agregó la intérprete de ‘Me vale’, sencillo que sacó hace unos meses como respuesta a la gente que siempre la crítica.

Con tanto trabajo, a Chiquis Rivera lo menos que le interesa en este momento es el amor y así lo hizo saber a las cámaras, por lo que dio a entender que el tema de Lorenzo Méndez, su aún esposo, ha quedado en el olvido para ella.

“El amor va a venir, no lo tengo que buscar, me va a hallar a mí, así que no estoy preocupada por eso”, sostuvo la solista, quien tampoco se cierra a la posibilidad de tener una pareja próximamente, con lo que parece haber dejado atrás todo lo relacionado con su ex Lorenzo Méndez.

Recientemente, el hermano de Chiquis Rivera, Johnny López, levantó revuelo tras haber afirmado que fue testigo de la violencia que el exvocalista de La Original Banda El Limón ejercía sobre la cantante, lo cual habría sido determinante para que la relación terminara.

En ese sentido, la hija de Jenni Rivera no ha emitido declaraciones y prefiere enfocarse en su música y en lo que venga para ella en el futuro, pues ahora es una mujer más madura y plena que hace unos años.