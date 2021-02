Chiquis Rivera baila 'Ropa Cara' con entallados leggins rotos; le llueven las críticas

Una de las cantantes más polémicas es sin duda Chiquis Rivera, que volvió a ser motivo de críticas por bailar el tema "Ropa Cara" del cantante Camilo; pues mientras vestía un par de ajustados leggins y una entallada chamarra que complementaba el outfit deportivo, la cantante enseñó la imperfecciones de una de las prendas, lo que causó el alboroto de los usuarios de las redes sociales.

Fue en su cuenta oficial de Tik Tok, que Chiquis Rivera hizo este pequeño clip y mientras bailaba y cantaba con todo y lo suensual que suele ser en sus publicaciones de sus redes sociales, la hija de la finada cantante Jenni Rivera, mostró sus leggins rotos de las costuras del lado de la entre pierna.

Sin embargo, al darse cuenta de que tenía descocido el leggins, se rió de ella misma y se adelantó ante cualquier crítica, por lo que en su clip de Tik Tok, se puede leer en la descripción: "Pueden ver mi hoyito? #ropacara #ropa #chiquis #parati #fyp #foryourpage #camilo #ropacarachallenge".

Lee también: Chiquis Rivera seduce con sensual foto desde la cama

Lo que generó las críticas que se pueden leer en la misma publicación de la red social china, en un total de 1,822 comentarios de todo tipo, así como por lo menos, 219.7K 'me gusta'.

Y es que, la cantante no tiene nada que temer y a decir verdad, es salerosa por naturaleza, pues aunque no tiene el mejor cuerpo del mundo, sí es una de las celebridades estadounidenses que llama la atención por su forma de ser tan relajada; ¡y hasta presume de sus encantos!.

Tik Tok, y en general, las redes sociles, se han convertido en sus mejores aleadas para llevar un poco de diversión a su público; y sus más de 4.5 millones de seguidores en Instagram, siguen apostando por su talento y algo más...

Lee también: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann derriten las redes con su amor a Kailani por su cumpleaños

El sitio que compartió la controvertida publicación de Rivera fue compartido por su fanpage (página de fans) Chiquis Rivera Online @chiquisriveraonline, en la que se lee: "Ropa Cara @Chiquis #RopaCara #ropacarachallenge... Sigue a Chiquis en TikTok: ChiquisOfficial"; sin embargo, los comentarios en la publicación han sido bastos y contundentes:

" what is u doing?!" (¡¿Qué estás haciendo ?!), "Why??" (¿¿Por qué??), o "Chulada y hermosa de plebe, he estado de tu inicio soy tu fan número uno y me gustaría un día que llegara en Pensilvania a cantar cueste lo q cueste con tal de ir verte en persona y tomarme una foto contigo saludos, chavalona y espero un día conocerte... eres un amor para mí" -sin duda, una declaración de amor-.

"CHIQUIS MUY HERMOSA DLB SIEMPRE. AMÉN, SALUDOS CUIDATE MUCHO DTB SALUDOS", "Muy sexy chiquis", o "Waooooooo hermosa"; son los primeros mensajes que recibió Chiquis Rivera a través de su fanpage. Dicha publicación cuenta con 19,273 corazones rojos y un total de 522 comentarios.