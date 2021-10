Chiquis Rivera asegura que no necesita el apellido de su madre para destacar con su talento

Tras varios años de ser señalada de colgarse de la fama de su difunta madre, Chiquis Rivera aseguró que no necesita el apellido Rivera para destacar, pues ella puede brillar con luz propia por su talento.

Con fuertes declaraciones, la hija de Jenni Rivera se despió de su apellido, según lo reveló el medio ‘Los Angeles Times’. Chiquis Rivera confesó durante la entrevista que el apellido Rivera no es el suyo por lo que prefería que sus fieles admiradores y medios de comunicación se dirigieran a ella simplemente como Chiquis, pues el apellido no lo necesita para destacar.

"No me molesta que me llamen Chiquis Rivera, pero ese no es mi nombre y no lo necesito como mucha gente ha dicho para destacarme”, expresó la ex de Lorenco Méndez durante la entrevista a ‘Los Angeles Times’.

La intérprete de Paloma Blanca aseguró que desea que las personas y los medios la reconozcan por su talento y esfuerzo y no sólo por ser la hija de Jenni Rivera o por pertenecer a la dinastía. “Solo quiero que me reconozcan por mis esfuerzos, por mi trabajo. Ese es el apellido de mi mamá y de su familia, pero no es el mío”.

Cabe señalar que en los últimos proyectos musicales realizados, la famosa sólo ha utilizado su seudónimo y ha dejado a un lado el apellido Rivera para abrir camino con luz propia. Recordemos que fue en el 2014 cuando la cantante hizo su debut en el mundo musical, justo dos años después de la muerte de su madre con el tema Paloma Blanca, y desde entonces las comparaciones no han parado.

Además de que ha sido atacada en diversas ocasiones por utilizar supuestamente los escándalos como estrategia para destacar en el mundo del entretenimiento y no por su talento en los escenarios. Además, que es la única integrante de la familia Rivera que no tiene acceso a la herencia de su madre, debido a que la fallecida cantante supuestamente descubrió que era amante de su entonces esposo, Esteban Loaiza, razón por la que decidió desheredarla.

En los últimos años, Chiquis Rivera ha sido severamente bulleada por su físico, situación que ella ha dejado claro que no le interesa las opiniones de los demás porque ella se quiere tal y como es, es por ello que recientmente se dio a conocer que producirá y conducirá un programa enfocado a la autoestima de las mujeres.

La cantante hará su debut como conductora en el programa "Lo Mejor de ti con Chiquis”, proyecto con el que regresa a la pantalla chica y con el que se encargará de reforzar la autoestima de las mujeres.

