Chiquis Rivera asegura que la envidia, el ego y la ambición destruyeron a la familia

Hace unos meses se dio a conocer que había un distanciamiento entre Chiquis Rivera y sus hermanos con algunos familiares luego de que los hijos de La Diva de la Banda solicitaran cuentas a su tía Rosie, quien se quedó como directora de la empresa Jenni Rivera Enterprises después de la muerte de la cantante, por lo que ahora y horas antes del noveno aniversario de la intérprete de Ya lo sé, su hija mayor dio la cara y aceptó que a su familia la destruyó la envidia, el ego y la ambición.

Fue a través de un Podcast llamado ‘Chiquis and Chill’ que Chiquis Rivera rompió el silencio tras los dimes y diretes que se han suscitado en la familia tras el distanciamiento que ha hay entre varios integrantes de la dinastía. Y es que, en el video dedicado a su madre, la cantante aprovechó para hablar de los problemas que surgieron a raíz de la audiencia que solicitaron sus hermanos a sus parientes, situación por la que el ego y la ambición acabó destruyendo a la familia.

“Estoy lista para decir que, sí, no me llevo bien y sé que algunos de mis hermanos – y no quiero hablar por ellos – tampoco se llevan bien con la mayoría de nuestros parientes”, dijo la influencer y cantante a través del Podcast dedicado a Jenni Rivera.

Chiquis Rivera reiteró que todo se vino abajo cuando en abril de este 2021 a raíz del reporte, el cual su tía Rosie no se los entregó a sus hermanos, pues cabe mencionar que ella fue desheredada por su madre antes de que está muriera. “Este reporte fue pedido en abril de este año, 2021, y todo se fue a la mier _ _ desde entonces”, comentó la artista, quien estuvo acompañada de su hermano menor Johnny.

La intérprete de Paloma Negra manifestó que sus hermanos nunca le pidieron una auditoria a su tía, solo le pidieron un reporte en donde mostrara los movimientos de la empresa. “Nosotros tenemos derecho a preguntar cuánto se le está pagando a la gente y me incluyo en esto porque, sí, fui desheredada, pero sigo siendo una hija. Sigo siendo la mayor, sigo siendo la que le ayudó a mi madre a construir este imperio y sigo teniendo el derecho, como hermana, a preguntar qué está pasando con mis hermanos, con sus finanzas”, expresó.

Chiquis Rivera señaló que pese a que sus hermanos pidieron el reporte esté fue entregado mucho tiempo después, pues sus tíos pidieron una extensión. “Ellos pidieron por una extensión. ¿Por qué no nos dan las cosas a tiempo? Simplemente no entiendo y hay muchas cosas que puedo decir, pero quiero ser respetuosa de mis hermanos y de la que todavía es mi familia”, puntualizó.

La ex esposa de Lorenzo Méndez indicó que sus hermanos no habían pedido dicho informe porque eran muy chicos pero ahora ya crecieron y desean saber todo lo que tenga que ver con su madre. “Ahora que reflexionar sobre estos nueve años. Veo que estábamos pasando por tanto sufrimiento. Solo confiamos ciegamente en ellos. Estábamos sufriendo y tratando de enfrentar nuestras heridas y la vida sin mi mamá, sin padres en realidad. No nos importó mucho, no es que no nos importó sino que no teníamos la energía o el espacio mental para enfrentar todas esas cosas y siento que finalmente despertamos y dijimos, ‘oh, espera un momento, ¿qué está pasando?”, comentó.

Cabe mencionar que ante la destitución de Rosie Rivera, Jacqie, otra de las hijas de Jenni, asumirá el puesto de directora.“(Mi madre y yo) comenzamos desde abajo. Yo estaba en la casa con los chicos, limpiando, cocinando, asegurándome de que todo estaba bien, pagando las cuentas y después le ayudé con el negocio y le ayudé a construir su imperio y cada idea que ella tenía, yo hacía lo mejor para ejecutarla y saber que en lo que esto se ha convertido y saber que ahora mi hermana va a pasar a tomar las riendas es increíble”, puntualizó.

“Estoy emocionada de verla en este puesto y ella hace todo con tanta elegancia y con tanta paz, ella tiene las mejores intenciones y las mejores intenciones de corazón para todos, así que creo que ella va a ser una increíble directora ejecutiva”, recalcó. Sin demeritar el trabajo de sus tíos, Chiquis Rivera finalizó el podcast agradeciendo lo que hicieron durante nueve años.

“Sé que ellos hicieron lo mejor y sé que a mi tía esto le cayó de encima de un día para otro. Ella realmente no sabía y nunca quiso saber nada con la industria musical, así que siempre lo he apreciado mucho y lo he entendido y durante mucho tiempo ella dijo que no estaba contenta con el puesto, que había arruinado su relación con sus hijos, con su esposo y mi tío Juan sentía de la misma manera y, nuevamente, mi tío Juan no fue designado como encargado, pero él asumió esa responsabilidad y quería ayudar y estoy agradecida por eso”, comentó.

