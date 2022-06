Chayanne te invita a disfrutar con él un romántico atardecer de verano tras nuevo tema

¿Qué mujer no querría pasar aunque sea un minuto de su vida con el cantante de origen puertorriqueño Chayanne?; pues ahora, cada fémina de planeta podrá hacer su sueño realidad, tras su reciente invitación a disfrutar con él ¡un romántico atardecer de verano! a la par de escuchar ¡su nuevo tema!

El cantante de 53 años, que está a punto de llegar a un escalón más de vida el próximo 28 de junio, cautivó a sus fanáticas alrededor del mundo, luego de aparecer en una playa con la mesa puesta para dos y tomando una copa de vino blanco, luciendo un look muy relajado mientras se le escucha decir: "Te estoy esperando, ¡apúrate que se va el atardecer, mira!...".

Pues aunque su invitación hizo soñar a muchas mujeres que sólo pueden estar cerca de él en redes sociales, Chayanne mostró su galanura y sencillez; aunque al mismo tiempo su carisma, a sus más de 6.6 millones de seguidores de su cuenta de Instagram, acompañado de una sorpresa musical.

Y es que, luego de cuatro años de estar alejado de la música y los escenarios, el cantante boricua ha lanzado un nuevo sencillo que lleva por título "Te Amo y Punto"; lo que por supuesto, ha derretido a más de una ya, tras caracterizarse como uno de los intérpretes que combina el romanticismo con su música más prendida y bailble de todos los tiempos.

"Aquí estoy esperándote para celebrar juntos 'Te Amo y Punto'. ¿A que hora llegas? #vuelvechayanne #chayanne #teamoypunto", se lee en la descripción de su vídeo compartido el pasado 23 de junio y que ya anda circulando en todas las redes sociales.

Desde su cuenta de TikTok, Chayanne compartió su clip pero también lo hizo en su perfil de la red de la camarita. "We love u Chayanne", "Bello, hermoso #TremendasEnRepúblicaDominicana", "Está canción es tan buena que solo con el previo ya se pegó #Teamoypunto", son algunos de los comentarios que ya ha desatado el boricua.

Y en su mayoría, los mensajes que ha recibido han sido de fanáticas que derrapan o deliran por él. Pues otros más se leen: "Más que listas y emocionadas #tremendo #TeAmoYPunto", "Preparadas para escucharla... #TeAmoYPunto", "#TeAmamosYPunto #VuelveChayanne saludos desde Chile". Y no faltó el que le puso sabor a la publicación de Chayanne: "Dónde andas papá? Te busca mi jefa".

Y tras su atinado post, Chayanne ha vuelto a hacer soñar a sus seguidoras que han crecido, se han enamorado, vibrado y bailado con sus canciones desde los años 80's hasta este 2022.

Pero este viernes, el cantante dejó ver un pedacito del vídeo de su nueva canción, externando su felicidad por que ya está disponible en plataformas digitales: "Que emoción ya puedes escuchar y ver mi nuevo video #teamoypunto en tu plataforma favorita. Espero lo disfrutes! #teamoypunto #vuelvechayanne #chayanne #newrelease".

