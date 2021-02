Chabelo y la propuesta indecorosa a Alexandra Beffer

Similar al caso del cantante de ranchers Vicente Fernández, en el que ha sido anunciado por acoso, el popular Xavier López ‘Chabelo’, también ha sido acusado por Alexandra Beffer debido a que le propuso algo muy indecoroso.

Y es que a través de una entrevista realizada a la actriz Alexandra Beffer, reveló que el conductor de televisión del lengedario programa de Televisa ‘En familia con Chabelo’, la acoso sexualmente, sin embargo, en su tiempo no lo dio a conocer por la popularidad y el poder que contaba en aquel entonces este personaje.

“No lo dije por evitar un conflicto porque si yo se lo hubiera dicho a mi esposo imaginate lo que hubiera desencadenado y digo, fue erróneo, pero el señor en ese momento era un gran consentido de la empresa, entonces lo único que yo sí puedo decir es que no fui la única, pero a mí no me gusta hablar por las demás, aunque sí puedo afirmar que no fui la única”, dijo Beffer en entrevista.

Aunque no explicó más detalles de aquel momento en que sufrió el abuso, señaló que no fue la única mujer que le ocurrió ese desagradable acto, sino que conoce a más mujeres que vivieron lo mismo.

Conocida por su papel de ‘Las solteras del 2’, la actriz que actualmente tiene una discapacidad visual confesó que fue conducionada por Chabelo para obtener trabajo en la televisión.

Sin embargo, Alexandra Beffer comentó que decidió sacar a la luz despúes de muchos años su pasado, sin la intención de hacer controversia, aunque muchos usuarios de internet la tacharon de una mentirosa además de ofenderla por su edad y su discapacidad.

“Xavier López me condicionó a que ‘prau prau’ y entras a la televisión y si no, adiós. Lo más indignante fue que aún diciéndole que mi esposo estaba afuera se burló de mí diciendo ¿y quién se lo va a decir? Yo me pregunto ¿qué valor moral puede tener una persona como esta?”, dijo.

La actriz no se arrepiente de haber sacado de su pecho aquella mala experiencia, aunque no lo hará de manera legal. Tampoco ha habido alguna reacción por parte de Chabelo, aunque mucha gente piense que ha desprestigiado su reputación, Beffer no lo cre así.

"Quiero que quede bien claro, Chabelo es un personaje, un señor disfrazado de niño muy querido en nuestro país; a mí quien me hizo la propuesta indecorosa fue un hombre llamado Xavier López”, aclaró.

Mencionó que Xavir López no es un santo, pues es una persona grosera, de malos tratos con la prensa y con mucha gente, agregó que: “No estoy manchando la imagen de nadie, el señor es quien mancha su imagen... Lloré, no sabes lo que llore, yo tengo 30 años de trayectoria y nunca he dado pie a un escándalo".

Por otra parte, la actriz ha ayudado a otras mujeres que han sufrido de violencia de género, en un progama de ‘Mujeres en acción’, en donde brinda ayuda tanto jurídica como psicológica.