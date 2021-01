Chabelo y Maribel Guardia, los famosos inmortales

Maribel Guardia y Chabelo son dos de los famosos que se encuentran en la lista de las celebridades que son "inmortales", pues son considerados así porque nunca envejecen. Y aunque Chabelo se vuelve tendencia cada vez que muere un artista de su generación, Maribel Guardia recientemente se unió a está lista de las celebridades que han encontrado la fuente de la juventud eterna.

En el mundo existen personas como Maribel Guardia y Chabelo que fueron afortunadas con su génetica, pues los años parecen pasarles desapercibidos y no afectar su imagen y siguen luciendo realmente muy jóvenes, por lo que muchos piensan que son inmortales. En el caso de Xavier López "Chabelo", no es raro que el conductor de televisión se vuelva tendencia en redes sociales, pese a que desde hace años no se le ve en la pantalla chica.

A muchos les tocó ver y crecer con Chabelo en su programa que se transmitía los domingos por Televisa, La Familia con Chabelo, el cual duró al aire casi 50 años por lo que no es extraño que recordemos al comediante durante todo este tiempo que alegró al público y que hoy en día sigue luciendo igual.

Y aunque Chabelo está acostumbrado de que los usuarios de las redes sociales se burlen de él por su edad, recientemente se viralizó una imagen en la que aparece el actor y comediante junto a otras personalidades como: El Santo, Manuel Palacio Sierra ‘Manolín’, Estanislao Schillinsky Bachanska, Eleazar García Sáenz ‘Chelelo’, Rafael Muñoz Aldrete, Germán Valdez ‘Tin Tan’; Ramón Valdez ‘Don Ramón’, Mario Moreno ‘Cantinflas’, entre otros, sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios de las redes sociales es que el conductor es el único que está vivo actualmente.

En repetidas ocasiones el comediante ha reiterado que los omentarios y memes que hacen de su persona no lo ofenden en lo absoluto por lo que incluso da las gracias.

Aquí con mi cuate @ERAZNOYLACHOKO platicando de La Villa de Santa Claus qué llega a SoCal por primera vez. https://t.co/NtGvGrhSao pic.twitter.com/mickE1ZeeF — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) October 25, 2018

“Yo les estoy muy agradecido a todas y cada una de las personas que se toman la molestia de escribir un meme con respecto a un servidor, posiblemente piensan que son ofensivos, yo no lo tomo así, de todo corazón y no hablo nomás de dientes para afuera, les digo gracias”, dijo en una ocasión frente a las cámaras del programa Hoy.

Por su parte, Maribel Guardia recientemente se unió a la lista de estos famosos que no envejecen luego de que el actor José Luis Reséndez dejará a entrever que la actriz era una mujer de mil años, pues se mofó de ella y de otras personalidades del medio por su físico, situación que no agradó a la costarricense y le mandó un contundente mensaje a su colega.

“Estoy muy contenta y agradecida de los años que tengo, así que ‘como me ves te verás’, si te va bien… porque los años no tratan a todo mundo bien”, dijo la actriz frente a diversas cámaras de medios de comunicación. Chabelo y Maribel Guardia respectivamente tienen 85 y 61 años, y actualmente son dos de las figuras que cuentan con más trayectoria artística.