Cerca de 23 mil personas acogen a Marc Anthony en su primera parada en España

Tras aplazar su regreso a España con su gira hasta en dos ocasiones por la pandemia de Covid-19, Marc Anthony fue acogido por cerca de 23 mil personas que se dieron cita en el estadio RCDE de Cornellá, en Barcelona.

El cantante, quien ostenta el récord de más discos de salsa vendidos a escala mundial, realizó su primera parada en España y agradeció el cariño mostrado por sus fans: "Por fin nos volvemos a encontrar. Muchas gracias por tanto calor, tanto cariño", ha dicho el artista neoyorquino de origen puertoriqueño que llevará su gira "Pa’lla voy Tour" por una decena de ciudades de Barcelona.

En Barcelona, Marc Anthony, que ha roto el hielo con su clásico "Valió la pena", ha congregado un público con multitud de personas de origen latino, de Ecuador a Colombia pasando por Perú, Venezuela, República Dominicana y, por su puesto, boricuas.

Enciende con sus éxitos

En el recital, de algo más de hora y media, y marcado por las altas temperaturas, no han faltado baladas como "Quién es él", "Hubo alguien", "Hasta mañana" o "Flor pálida". Aunque cuando se caía el estadio del club de futbol del Español ha sido, claro, con los temas salseros, desde "Qué precio tiene el cielo" a "Tu amor me hace bien", "Parecen viernes" u otro de sus hits, "Vivir".

El ex de Jennifer Lopez ha conseguido también deleite generalizado con sus últimos singles, el propio "Pa'lla voy" y "Mala", con la producción del artífice de sus primeros hits, Sergio George. Con George hace tres décadas ya que Anthony debutó en solitario con "Otra Nota", un álbum que, para sus fans, marcó un antes y después en el sonido de la salsa.

La canción "Mala" dice "tú me saliste mala, mala, mala y cara" y "me dejaste el corazón y la cuenta del banco vacía". Un tema que algunos fans han reinterpretado al gusto en redes sociales planteando que se refiriera a alguna ex pareja del cantante, que acumula ya tres divorcios.

El de esa noche fue el primer concierto después del estreno del documental "Halftime" de JLO, su expareja en la vida real, y madre de dos de sus hijos, y en el que la diva del pop cuenta que perdió la autoestima tras su separación.

De Santiago de Compostela a Madrid, pasando por Sevilla o Canarias. Marc Anthony no se dejará una esquina de España este verano por visitar en su decena de conciertos previstos tras el de esta noche en la capital catalana.

Después de llenar todos los escenarios de Norteamérica, Marc Anthony actuará en diez ciudades españolas con su merecida fiesta y su gran repertorio, que incluirá las canciones de este nuevo trabajo y éxitos de siempre como 'Valió la pena' o 'Vivir mi vida'.

La gira, que en un primero momento se anunció en 2020 como "Opus Tour", más tarde como "World Tour", y que posteriormente tuvo que ser aplazada, cambia a “Pa'lla voy Tour". En las taquillas, antes del concierto, algunos despistados que no habían cambiado las entradas compradas en 2019 se encontraban con problemas para canjearlas, aunque han sido "problemas puntuales".

Antes de llegar a Europa, el salsero ya lleva meses en los escenarios de Norteamérica con una sola cancelación, en Ciudad de Panamá, por un pequeño accidente. El 11 de febrero actuó en el Madison Square Garden de su ciudad coincidiendo con el 25 aniversario de su primera vez conquistando el más famoso recinto neoyorquino.

Marco Antonio Muñiz Rivera (Nueva York, 1968), empezó su carrera discográfica en el género del hip hop con Little Louie, pero fue en 1993 cuando empezaron sus treinta años de éxito con la salsa, previo fichaje de Ralph Mercado para su sello RMM.

Su primer éxito fue con el sencillo con la canción "Hasta que te conocí" de Juan Gabriel, que fue número uno de ventas y preludio de catorce álbumes y 30 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Anthony ha recibido desde entonces numerosas nominaciones a los Grammy y Grammy latinos (ha ganado en ocho ocasiones) y tiene varias decenas de premios Lo Nuestro Billboard, además de tener una estrella en el paseo de la Fama de Hollywood.

