Celia Lora se ofende por broma de ‘standupero’, fans la tunden

Tal parece que a una de las celebridades que más le dolió la pérdida del compositor mexicano Armando Manzanero, fue a la modelo Celia Lora, pues resulta que ésta se molestó por causa de un comentario que el comediante de stand up, Alex Fernández, hizo en su cuenta de Twitter.

La hija del rockero Alex Lora, Celia Lora, se sintió indignada por lo que consideró una broma fuera de lugar, que el ‘Mejor Comediante del Mundo’, Alex Fernández, comentó a manera de tweet, por lo que pidió respeto para el recién fallecido el 28 de diciembre por Covid 19.

Primeramente, Celia Lora escribió algunos comentarios en el que se despide de Armando Manzanero, en uno de ellos, dijo: ‘sin ti, es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar’, acompañada de una foto en la que aparece el maestro Manzanero, su padre Alex Lora y ella.

En otro tweet, el cual dejó fijado en su cuenta, escribió parte de la canción ‘Cuando tú no estás’, canción del TRI, así como una fotografía en la que aparece Armando Manzanero junto a Alex Lora.

Sin embargo, Celia Lora arremetió en contra del comediante Alex Fernandez al encontrarse con su publicación, una imagen del compositor yucateco en Spotify, con la leyenda ‘this is Armando Manzanero’, tuiteando ‘was’, en lugar de ‘is’, es decir, “éste ‘era o fue’ Armando Manzanero.

Esta sola publicación, sin más palabras o insinuaciones, provocó el enojo de Celia Lora, quien escribió indignada el tono de burla con la que supuestamente estaba escrito el tweet de Alex Fernández.

Celia escribió en el muro de Alex Fernández, que quién se creía para burlarse del fallecimiento de Armando Manzanero: “¿Quién eres? ¿Quién te crees? No eres nadie, él es eterno. Contesta p$#!. Y espero que me lo digas en la cara. En otro tweet", escribió la modelo y reiteró que le contestara.

“Contesta, no quiero que conteste gente que ni al caso, ¿tú eres ver%#$?mas, no? Cag#$”&, ¿quién eres? ¿Conoces a su familia? ¿Lo conociste a él? Sacátelo con algo bien ver&%$ estilo Santa Martha. Más a mi favor, pen#$%&, no te metas con el dolor de las familias y de las personas”, escribió Celia Lora.

El standupero no se enganchó, y dejó que los seguidores hicieran lo suyo, al recordarle a la modelo que ella había tenido un accidente automovilístico cuando era más joven estando alcoholizada, que causó que una persona muriera y la encerraran, aunque salió pronto al pagar una gran suma de dinero como fianza.

“Burla es matar a una persona por manejar bien pedísima, y no estar en la cárcel por ser hija de un famoso, esto sí es un chiste y ya…”, dijo un seguidor.

Al sentirse amenazada, por los recordatorios de su pasado, la modelo decidió borrar los tweets, pero ya era demasiado tarde, porque los ‘pantallazos’ se habían hecho virales, por lo que no le quedó más ser víctima de los memes.

Algunos comediantes se solidarizaron con Alex Fernández, como el Tío Rober, quien escribió: ‘Oye, Celia Lora, no te preocupes por la muerte de Manzanero, preocúpate porque viva el rock and roll”.