Celebran siete años juntos Angelique Boyer y Sebastián Rulli

2010, fue el año en que compartieron por primera vez créditos protagónicos en la telenovela "Teresa", pero fue en 2014 cuando tras coincidir de nuevo en "Lo que la vida me robó", Angelique Boyer y Sebastián Rulli se enamoraron y terminaron por declararse su amor. Este 2021 cumplen siete años juntos como una de las parejas favoritas del público y así lo celebran.

Fue al finalizar las grabaciones de "Lo que la vida me robó" y tras una gira de teatro de la puesta en escena "Las Mujeres son de Venus y los Hombres de Marte" del mismo año, que Angelique Boyer y Sebastián Rulli no pudieron aguantar más sin estar juntos luego de que ella visitara a su familia en Francia.

Por lo que a su regreso a México, decidieron darse una oportunidad y ya han cumplido siete años juntos. Tanto Angelique Boyer como Sebastián Rulli hicieron a un lado sus parejas sentimentales, que en ese tiempo eran el productor de telenovelas José Alberto 'El Güero' Castro, quien había lanzado al estrellato a la actriz de origen francés luego de confiarle la responsabilidad de un personaje protagónico como el de Teresa Chávez en "Teresa", personaje con el que Angelique Boyer sacó la casta y puso muy en alto su nombre, tras su magistral actuación.

Lee también: Tras verse humillada, Marjorie de Sousa busca hacer la vida imposible a Livia Brito en La Desalmada

Por otro lado, Sebastián Rulli venía de una intensa relación con la también actriz argentina Cecilia Galliano, con quien el histrión procreó a Santiago, el hijo de 11 años que tienen en común. Pues luego de conocer a Angelique, supo que ella era la mujer de su vida, como lo ha dicho en varias entrevistas y hasta el momento, así lo ha demostrado. Motivo por el cual, terminó con la relación de cuatro años con la hoy, actriz de "La Desalmada".

El resto, es historia. No obstante, el pasado jueves 23 de septiembre, la querida pareja del espectáculo mexicano, han celebrado juntos siete años de feliz noviazgo, tras asegurar que no necesitan firmar un documento que los una en el amor y que por otro lado, tampoco ha sido necesario fortalecer su relación sentimental con hijos.

Lee también: Sebastián Rulli pone a sudar a Angelique Boyer con intensas fotos en bóxer

Fue a través de sus perfiles de Instagram, que ambos protagonistas -por cuarta vez juntos- de "Vencer el Pasado" producida por Rosy Ocampo para Televisa, que Angie y Sebas -como los llaman sus fanáticos- celebraron muy a su estilo con un par de publicaciones y varias fotografías, siete años de intensa y cordial relación amorosa.

Por su parte, Angelique Boyer publicó una serie de postales de varias etapas de su vida juntos, cuya descripción se lee: "Que les puedo decir… Nos amamos! A nuestra manera con nuestras locuras, construyendo un camino de paz. Lo mejor de esta vida es el amor, también valoramos el amor que nos dan la familia #RulliBoyer gracias por celebrar con nosotros!

Vida de mi amor @sebastianrulli. Han pasado solo 2,555 días desde el 23 de septiembre del 2014 día que estaba marcado como es posible este ensueño y amor sin igual. Con el tiempo valoro más y mejor un amor tan real. Te amo sin pretextos sin condiciones, TE AMO por completo.

A lo que el argentino sólo respondió con un: "Te Amooooooo!!!!!", que al momento tiene 2,552 corazones rojos y 14 respuestas.

Celebran siete años juntos Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Foto: Instagram Angelique Boyer

Pero no fue la única que celebró, pues Sebastián Rulli no pasó desapercibida una fecha tan importante y también expresó en su perfil oficial de Instagram: "WOOOOOW!!!! HOY CUMPLIMOS 7 años 'Vida de Mi Amor'!! Nada más hermoso que tener una meta en común e ir juntos de la mano. Por muchos ciclos más como este. Te Amo!! @angeliqueboyer #love #aniversario #7años #turutaesmiruta #avivirconamor".

Angelique Boyer también respondió el cumplido con otro mensaje: "Mi cielo hermoso que 7 más feliz y enamorada estoy viviendo. Gracias por todo el amor que me provocas, por todo el amor que me regalas te amo con todo mi ser @sebastianrulli", romántico mensaje que al momento, ha logrado 4,321 'Me gusta' y nada menos que 81 respuestas de sus fanáticos.

Amigos actores y compañeros del medio artístico celebraron en ambos casos juntos con la pareja a través de mensajes llenos de buena vibra y mucho cariño.

Celebran siete años juntos Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Foto: Instagram Sebastián Rulli

Síguenos en