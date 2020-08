Celebra Thalía su cumpleaños número 49 con evidiable figura

El pasado 14 de julio, Tommy Motola, esposo de la actriz y cantante mexicana Thalía, estuvo muy consentido por su cumpleaños número 71 con extraordinarios regalos que le obsequió la protagonista de "María la del Barrio" (2005); en esta ocasión, el empresario estadounidense consintió a su esposa con un desayuno espectacular, entre otros detalles, pues este 26 de agosto la intérprete de "Amarillo Azul", cumple 49 años de edad.

Y aunque por la situación actual que se vive en todo el mundo a causa del Covid-19, no es recomendable realizar reuniones de ningún tipo, el onomástico de la cantante no pasó desapercibido. En su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió un par de postales en la que deja ver su espectacular figura, con las que millones de usuarios de la red celebraron la vida junto con Thalía, quien estuvo muy "apapachada" de forma virtual.

Por lo que la esposa Motola externó su agradecimiento a sus seguidores así como a la vida por darle tanto, pues dejó ver que esta etapa de su vida, es un momento de plenitud para ella.

"¡Happy bday to me! Y así me agarra mi cumple, en un coordinado de bata y ropa interior de mi #thaliasodicollection a punto de salir, lanzando un Vinil de colección a los 10 años de #primerafila, sacando canción nueva esta semana “La Luz”, ponié́ndome bella con la paleta de maquillajes #Thaliaxmotives y divirtiéndome con los challenges que me mandan de #vivakids2. ¡QUÉ FELICIDAD TODO! Contenta, agradecida,@más fuerte que nunca, buscando una vida equilibrada, saludable, positiva y llena de amor. ¡Un año más de vida, celebrándolo en este año tan extraño y diferente, pero del cual saldremos más intuitivos y fuertes que nunca! Gracias por tantas pruebas de amor y tantos regalos virtuales que me han hecho llegar... ¡Me hacen muy feliz! LOS AMOOOOO".

Como es de esperarse, las reacciones de colegas y amigos así como los más fervientes seguidores y usuarios en general, no se hicieron esperar y entre ellas se pueden leer:

El presentador de TV, Jomari Goyso fue el primero en reaccionar con su mensaje: "Felicidades mi Thali!! Se te quiere!", Paty Manterola: ¡Feliz cumpleaños hermosa!", Anahí: "Eres impresionante !! Feliz cumpleaños !!!!".

Por su parte, el actor Fernando Carillo con quien Thalía protagonizó "Rosalinda" (1999), fue más expresivo al hacer una cariñosa felicitación: "Feliz cumpleaños REINA THALÍA... Que cumplas muchos más y siempre sabiendo que LO MEJOR ESTÁ POR VENIR. Happy birthday dearest and beautiful friend. More love and endless blessings to YOU and your beautiful family".

Otra de las felicitaciones que sorprendió bastante fue la del empresario estadounidense Thomas J. Hilfiger, Diseñador de moda y dueño de la conocida marca de ropa y accesorios Tommy Hilfiger.

Por otro lado, hace unos momentos, un perfil de fans de Thalía, etiquetó a la cantante en una publicación en la que se compartieron varias imágenes de la también empresaria con el siguiente mensaje lleno de admiración:

"HOY estamos de fiesta en la familia Thalifan, ya que es el cumpleaños de nuestra bella THALI. Muchas Felicidades @thalia hoy en tu cumpleaños, los mejores deseos, bendiciones y mucho amor recibe por parte del Fan Club CTNH2I. Que la pases increíble HOY EN TU DÍA en compañía de tu familia a la que amas, lo mejor para ti siempre, gracias por todo el amor que nos das todos los días.... FELIZ CUMPLEAÑOS hermosa".

Además de un día lleno de felicitaciones, tanto Tommy como la propia Thalía, compartieron en sus historias de Instagram publicaciones alusivas al cumpleaños de la feliz cantante.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.