Cecilia Galliano: no ha sido nada fácil ser madre soltera, ¡rompe en llanto al hablar de Valentina, su hija!

La presentadora de TV Cecilia Galliano abrió su corazón y contó su historia a raíz de su maternidad al concebir a su primera hija Valentina con su ex pareja de nombre Silvio, según indicó la también actriz en "La última y nos vamos", programa de Unicable que conduce Yordi Rosado. Así como de su hijo Santiago, concebido con el también actor Sebastián Rulli. La argentina habló de lo difícil que le ha resultado ser madre soltera.

Cuando Cecilia se enteró que estaba embarazada de Valentina le dijo al padre de su hija que no porque estuviera embarazada significaba que se quería casar, incluso, contó que tenía mucho temor de enterar a su madre y a su hermana, quien también estaba embarazada.

"Silvio, estoy embarazada, pero que yo esté embarazada no quiere decir que yo me quiera casar contigo; y lo segundo que le dije fue: 'mi mamá me mata' porque iba a ser la primer mujer mamá soltera de la familia, entonces para mí, era haberla defraudado..."

Continuó: "Y cuando llegué mi hermana la más grande estaba embarazada, ella apenas se había casado y lo que más miedo le tenía a mi mamá, terminó siendo una desilusión más para mi hermana mayor porque éramos muy chicas, pero lo teníamos más que superado como de que: 'siempre fuiste la protagonista de la familia, ¿ahora también vas a venir a arruinar mi embarazo?' y eso me pesaba porque yo le iba a decir que estaba embarazada cuando estábamos disfrutando su embarazo, ¿sabes?"

Sin embargo, la primera en enterarse fue su madre, cuando ella le contó advirtiéndole que no iba a involucrarla a ella en el cuidado y manutención de su hija Valentina.

"Ma, estoy esperando un hijo que no pretendo que tú lo cuides, yo me voy a hacer cargo, yo soy muy responsable, yo me voy a hacer cargo de lo que yo hice... y como que siempre tengo muy claro hacerme responsble y aceptar las consecuencias que me toquen y a como me toque. Entonces mis amigas me decían '¡aborta! tienes 20 años, aborta y nos vamos a trabajar' y yo decía 'no hay manera'..."

La ex pareja de Sebastián Rulli contó que ella eligió el nombre de su hija Valentina como símbolo de valentía, de enfrentarse a una responsabilidad ineludible.

"Yo creo que me va a tocar todo sola [le decía a su hija cuando se enteró de su embarazo], entonces, yo quiero que tengas la fuerza porque vas a venir justo a lo mejor en un momento -no como lo querías o como yo lo quería- con un papá, con una mamá, con una familia... y creo que vas a necesitar mucho valor para lo que se te viene y realmente fue así... necesitó mucho valor, porque Valentina la pasó muy mal cuando nació, cuando tuvo su niñez, cuando tuvo su adolescencia.... El escuchar a tu hija que te diga o que le diga al padre '¿por qué no me dejas te tener un padre?, ¿por qué no me diste esa oportunidad?, ¿qué te hice yo para que no me quieras?"

La presentadora argentina contó que cuando Valentina tenía 15 años de edad, ella se encontraba grabando en "Sabadazo" -desaparecido programa de variedades- de Televisa, cuando su hija le llama para decirle que tenía un dolor en el pecho. Cecilia actúa de inmediato y la lleva donde el doctor, mismo que al practicarle unos estudios, diagnosticó que tenía un tumor maligno, por lo que le advirtió a la ex pareja de Rulli que había probabilidades de tener que extirparlo.

Ante la situación, Galliano, sacó fuerzas de donde pudo y trató de hacer las cosas correctamente sin saber si lo estaba haciendo bien o no porque ella sola era quien tomaba todas las decisiones al respecto. La también actriz contó que antes de dicha cirugía (la cual fue todo un éxito porque no hubo necesidad de retirar el ceno) no le dijo nada a su hija para no asustarla, sino hasta después de la operación, misma que duró dos horas, las más largas de su vida, según cuenta Cecilia.

La también actriz rompió en llanto al resaltar las cualidades que tiene su hija Valentina, tras un vídeo que Yordi le tenía preparado a Cecilia, en el que la chica se expresa de la mejor manera de su mamá, a quien admira y le agradece todo lo que ha hecho por ella y su hermano Santiago.

"Tú todo el tiempo has sido el paracaídas de ellos, -comentó Jordi [continuando con la petición que Valentina le hizo a Cecilia tras saber que iba a ser intervenida, como una última voluntad, adelantándose a lo que pudiera pasar en el quirófano] porque lo que hace un paracaídas es amortiguar una caída... la vida, no puede evitar las caídas pero sí puede amortiguarlas y tú, has sido el mejor paracaídas que han podido tener esos dos niños, porque desde el día 1 que se concebió Valentina en tu vientre, desde ese día empezaste a cuidarla y a sacarla adelante y ese es el mejor paracaídas que puede tener un hijo", finalizó.

