Cecilia Galliano luce figura perfecta con atrevido outfit

La actriz Cecilia Galliano, quien es una de las favoritas del medio del espectáculo, gracias a su disciplina, belleza y carisma, ha cautivado a sus seguidores con una fotografía que dice más que mil palabras; la ex pareja de Sebastián Rulli, expresó el descubrimiento que hizo de su persona.

Fue en su cuenta oficial de Instagram que la argentina, consintió a sus fans con una tremenda fotografía; se trata de una postal en la que se le puede ver posando en su cama con un traje de baño en tono rojo escarlata y unas medias de red color negro, luciendo espectacular figura; aunque la también modelo se tapó la cara con un sombrero negro que hace juego.

Sobre una colcha blanca y cojines decorativos en tono rojo y rosado, Galliano de 39 años hace resaltar su espectacular figura, que sin lugar a dudas, es motivo de inspiración de sus seguidoras.

"Solía pensar que era poco sociable, porque me gusta estar sola... pero resulta que me gusta estar en paz y soy una persona muy sociable cuando estoy con personas que me traen paz", escribió Cecilia

Como la mujer empoderada que es, se da ciertos lujos en la vida; y aunque ha tenido que ver por ella y sus dos hijos, Galliano se da el tiempo para estar con ella misma y hacer introspección para descubrirse y así poder ser un poco más libre.

Cabe recordar que la actriz no ha tenido una vida fácil, pues desde que se embarazó de Valentina -su hija mayor-, la forma en la que le dijo a su mamá no fue lo que ella esperaba, pues en una entrevista con Yordi Rosado, contó que la había decepcionado ya que su madre hubiera querido que ella saliera de blanco a casarse y tener a sus hijos dentro del matrimonio y definitivamente la vida le ha jugado un revés y no ha sido así.

Posteriormente, -con Valentina, ya grande- conoció a Sebastián Rulli que fue su pareja por unos años, y fue tal su entrega de amor, que procrearon a Santiago, quien actualmente tiene 10 años de edad. Pero en el complicado mundo de la farándula, Rulli conoció a Angelique Boyer y se enamoraron, por lo que ahora permanecen juntos y Galliano jamás se lo podrá perdonar al padre de su hijo.

Sin embargo, aunque le dolió mucho la separación de Rulli y encima, tener que aceptar su relación con la protagonista de "Imperio de Mentiras", la también conductura ha tenido que tomar fuerzas de donde pueda para seguir adelante con sus hijos.

No es la primera vez que Cecilia Galliano ENAMORA a sus fanáticos en su perfil personal, pero ésta, ha sido una de las veces que con clase y estilo, cautivó la pupila de miles... La instantánea de Instagram, ha logrado 19,616 'me gusta' y halagadores comentarios de sus seguidores así como la admiración de algunas figuras del espectáculo.

