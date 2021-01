Cecilia Galliano deja los filtros y cautiva al natural

Cecilia Galliano es una de las artistas más queridas del medio del espectáculo, y aunque en muchas ocasiones moleste a usuarios de las redes sociales al ser muy directa, también tiene muchos fanáticos que la apoyan en todo momento. Además de gozar de una espectacular figura, la conductora de televisión de Televisa demostró que no necesita de los filtros para ser bella.

A través de sus historias de Instagram Cecilia Galliano demostró que goza de un cutis perfecto, resaltando su belleza natural sin recurrir a los famosos filtros. No es la primera vez que la conductora argentina se muestra tal cual es, pues en repetidas ocasiones ha dejado a un lado el glamour y ha posado sin una de maquillaje.

“Que guapa . Irradias felicidad”, “Te vez muy hermosa”, “Que bonita”, “Una belleza”, “ Que guapa”, son algunos de los mensajes que Cecilia Galliano recibió en una de sus publicaciones en las que posó al natural. Cabe destacar que la modelo argentina es una de las pocas famosas que se ha mostrado en sus redes sociales sin una gota de maquillaje, por ello, es que muchos se sus fans la apoyan al mostrarse tal y como es.

Lee también: Con solo una red blanca, Cecilia Galliano cubrió sus encantos

Recientemente la ex pareja de Sebastián Rulli se vio envuelta en una gran polémica luego de ser acusada de robo. Fue una conocida revista de espectáculos de nivel nacional quien dio a conocer que Cecilia Galliano había sido demandada por robo, supuestamente se había quedado con 100 mil pesos de un patrocinio por parte del doctor, Gamaliel Román durante el show Solteras en Cuarentena.

De acuerdo a la versión del doctor, dicho pago se lo entregó a la conductora de televisión, sin embargo, sus clínicas no fueron patrocinadas durante el show en el que también participaban Mariana la Barby Juárez y María José Suárez.

Cecilia Galliano al natural. Foto Instagram Cecilia Galliano

“Yo tengo el comprobante donde hicimos un pago por una publicidad por 110 mil pesos y otro de una cantidad de 200 en donde ella había dicho que se iban a patrocinar mis clínicas con el logo”, dijo el doctor asegurando que si había hecho el pago.

Lee también: ¡Como sirena! Cecilia Galliano presume peligrosas curvas

Sin embargo, durante una entrevista para el programa De primera mano, Mariana La Barbie Juárez defendió a la conductora de televisión y aseguró que ella no se quedó ni con un peso.

“A mí no me quedó a deber nada, me dio gusto no salir debiendo yo. Me da tristeza porque éramos un gran grupo, no sé que haya pasado, pero espero que en el corazón de Majo haya tranquilidad y Ceci no recibió nada, no tengo que reclamar algo porque ese dinero ella no lo recibió”, dijo la boxeadora.