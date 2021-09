Cecilia Galliano confiesa que se volvería a casar con Sebastián Rulli

La actriz argentina Cecilia Galliano confesó recientemente luego de un reto al que se vio sometida, que volvería a casarse con Sebastián Rulli tras haber revelado hace tiempo que ya lo había perdonado por dejarla para iniciar un romance con la también actriz de origen francés Angelique Boyer.

Dicha confesión surgió dentro de las grabaciones de "La Desalmada", que fueron revividas por la actriz cubana Livia Brito, quien utilizó su canal oficial de YouTube para mostrar lo que pasó detrás de cámaras de la boda de su personaje Fernanda Linares con Rafael Toscano -personaje interpretado por José Ron-.

Tras vivir años separada del actor argentino con quien tiene un hijo en común de nombre Santiago, la también actriz de la puesta en escena "El Marido Perfecto" (2020), marcó su regreso a las telenovelas con "La Desalmada", producción de José Alberto Castro para Televisa.

Lee también: Marjorie de Sousa se viste de mexicana y celebra la tierra de su hijo Matías

Pero en esta ocasión no se salvó del reto que la cubana Livia Brito haría en dichas grabaciones del melodrama del momento; pues tras lucir sensacional vestido de novia para casarse con el amor de su vida dentro de la ficción, lanzó un desafío con el que literalmente puso a temblar a sus compañeros del foro, maquillistas y demás actores.

El clip publicado en la plataforma el pasado jueves 16 de septiembre titulado "COMER, CASAR O M4TAR 3XTR3M0 | Versión Actores", dio mucho de qué hablar tras las confecciones de los actores.

Lee también: Marjorie de Sousa aparece a un lado de Cecilia Galliano y roban cámara

Y es que prácticamente se trata de poner sobre la mesa a tres famosos actores o cantantes y decir a quién se come, a quién mata y con quién se casa, y llegado el momento con la actriz Cecilia Galliano, la argentina dijo:

"Bueno, me tocó Pocho de Nigris, lo mato, a Julio Vallado me lo doy.. ¡ay, me tocó Sebas!, pues me vuelvo a casar, total mejor conocido que por conocer".