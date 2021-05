Cecilia Galliano confiesa que Luis Miguel no le mueve el tapete y babea por Chayanne

Cecilia Galliano sorprendió al revelar sin tapujos si fue una de las conquistas de Luis Miguel. Durante una entrevista exclusiva para Hoy de Televisa fue que la conductora de televisión confesó que nada que ver, pues ella aún no estaba en México, sin embargo, descartó la idea de un romance con El Sol de México, pues a diferencia de muchas famosas que cayeron rendidas ante sus encantos, a ella no le gusta ese tipo de hombres.

Descartando que fue parte de la lista de las famosas mujeres que Luis Miguel cortejó, Cecilia Galliano fue muy sincera e indicó que el cantante no la deslumbra y aseguró que prefiere a tipos como Chayanne, por ser más cachondo. "Me gusta Chayanne… o sea más cachondos”, dijo entre risas la famosa.

Y ante la interrogante de que si le hubiera gustado ser parte de la lista de famosas que el cantante pretendió, la actriz argentina respondió con un rotundo no. “No… me gusta más, así como Chayanne, como esa onda, o sea más cachondos”, reiteró.

La actriz que será la esposa de Raúl Araiza en la novela La Desalmada reveló algunas cualidades que debe tener un hombre para que a ella le guste como por ejemplo tener las manos grandes como su pareja en la ficción.

“No me llama la atención eso, no, me gusta (el tipo de Luis Miguel) … por eso me elegí el marido, así como “El Negro” Araiza, me gustan así negros, chacalones, con esas manotas como tiene “El Negro” Araiza”,dijo entre risas la ex de Sebastián Rulli.

Cecilia Galliano es la primera de las famosas que asegura que no se rinde ante los encantos de El Sol de México, pues cabe señalar que Mariana Yazbek, Mariah Carey, Daysi Fuentes, Lucía Méndez, Sofía Vergara, Alicia Machado, Stephanie Salas, Stephanie Salas y Aracely Arambula son solo algunas de las famosas que han formado parte de la vida de Luis Miguel.

Actualmente Cecilia Galliano se encuentra grabando escenas para el próximo proyecto de Televisa, La Desalmada, donde le dará vida al personaje de Miriam, y será la esposa de Raúl "El negro" Araiza.