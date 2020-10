Cecilia Galliano aclara que no le robó el marido a Sandra Echeverría

Luego de que Cecilia Galliano se viera envuelnta en una polémica y fuera acusada de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Sandra Echeverria y su esposo Leonardo de Lozanne, la argentina dejó claro que ella no es ninguna roba maridos. Fue a través de sus redes sociales que la actriz de la obra Marido Perfecto, que desmintió tal rumor que la colocó en el ojo del huracán.

La argentina compartió un video a través de Twitter en donde comenzó a decir que tras bajar del escenario de la obra Marido Perfecto, la prensa la interceptó y de manera muy respetuosa los reporteros le preguntaron sobre la supuesta relación que tenía con la pareja de Sandra Echeverria, pues Laura Zapata hasta había retuiteado la información que circulaba en las redes con el siguiente mensaje:

"El hombre que juega con dos mujeres no merece a ninguna!". A lo que Galliano fue contundente con su respuesta y pidió no compartir información falsa: " Este video, en especial es para aclarar una cosa que me perturba porque no esta bien, llegando al teatro había un montón de prensa de mis amigos, que los quiero y los respeto porque me lo preguntaron con mucho respeto, en donde decían, en donde están diciendo en Twitter, hasta Laura Zapata retuiteó un Twitter donde dicen que yo soy la tercera en discordia en el matrimonio de Leonardo Lozanne con su mujer Sandra Echeverria", comenzó diciendo la actriz y modelo.

Ante las fuertes críticas y las constantes acusaciones, la modelo quiso aclarar el malentendido e invitar a las personas a verificar la información que comparten en las redes sociales para no dañar o señalar a una persona o a sus familias sin saber si es verdad o no.

"Aparte de lastimar a una familia por el chisme, o no, porque yo estoy segura que a ellos no les afectó, porque saben que no tengo ninguna clase de relación con ellos, a los cuales quiero y respeto; es el insulto que estoy recibiendo de gratis, de que si robo maridos, que si soy esto, si soy el otro", dijo Galliano.

@LAURAZAPATAM jajaajajajaja nada que ver te quiero Guera preciosa pic.twitter.com/BSdtq6gMHy — Cecilia Galliano (@ceci_galliano) October 24, 2020

La modelo dejó claro que no le interesan en lo absoluto los hombres casados por lo que aseguró que en estos momentos de su vida esta soltera, sin ningún compromiso. "Es muy fácil esconderse detrás de una red social para decir tantas barbaridades como las que están diciendo, yo estoy soltera, no salgo con hombres casados, no me interesan los hombres casados", dijo.

Por su parte, Sandra Echeverría tampoco se quedó con los brazos cruzados y de una manera muy peculiar respondió a unos de sus fans sobre el supuesto romance de Galliano con su esposo. Recordemos que el que inició el rumor de un supuesto amorío entre la ex esposa de Sebastián Rulli y Leonardo, fue él periodista Jorge Carbajal, quien aseguró que había visto al esposo de Echeverría a altas horas de la noche con Galliano.

El mensaje de Sandra Echeverría

¿Qué opinas de lo que dijo Jorge Carbajal que miró en la madrugada a tu esposo con Cecilia Galliano, muy juntitos? , cuestionó una usuaria a la protagonista de El Clón, a lo que ella no dudó en responder: "Pues sabrá Dios a quien habrá visto porque aquí ha estado conmigo", escribió la actriz.

