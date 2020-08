Castigan a Livia Brito, pierde protagónico de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

Todo indica que la disculpa pública que hizo Livia Brito al fotógrafo Fernando Zepeda a quien agredió junto con su novio en Cancún, no convenció a los mexicanos, pues desencadenó una fuerte polémica y una ola de indignación. A raíz de esta situación mucho se ha dicho que Livia Brito perdería los protagónicos que ya tenía contemplados, entre ellos en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, junto a Gabriel Soto y producida por Juan Osorio. Otro de los rumores que ha circulado bastante, es que la actriz es de las pocas famosas que cuenta con la exclusividad en Televisa y podría perderla ya que su contrato vencerá pronto.

Juan Osorio quien confirmó que Livia Brito, quien estaba contemplada para protagonizar su nueva telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, quedaba fuera del proyecto por respeto al público. Fue durante una rueda de prensa que el productor de Televisa y ex esposo de Niurka Marcos, habló de su nuevo melodrama y fue cuestionado sobre si la cubana sería la protagonista.

El productor expresó que platicó con la cubana sobre la situación que esta viviendo actualmente y finalmente decidió que Livia fuera sustituida por la actriz Ariadne Díaz, para que Brito pueda resolver los asuntos legales que enfrenta tras la agresión y él seguir guardando el respeto al público.

"Mira, no hay que profundizar mucho, me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión, acostumbro a respetar al público, a ustedes (los medios de comunicación), yo estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no gratas, yo quiero mucho a mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país", explicó.

El productor señaló que fue desición de él quitar el protagónico a Livia y que fue respaldado por la empresa. "Yo tengo que asumir la responsabilidad, en este caso la decisión fue mía, tengo el apoyo de la empresa, cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela, ella tenía sus asuntos que resolver y yo tenía que comenzar a grabar y por conveniencia al producto había que cambiar", agregó.

El político Juan del Rosal quien se ha visto muy envuelto en la polémica que generó Livia, luego de que se filtraran unos mensajes que se intrcambiaron entre la actriz y el funcionario en donde ella le pide que limpie su imagen.

Ahora del Rosal habló para el programa Sale el Sol en donde señaló que la actriz podría recibir una orden de aprehensión, debido a que el caso yaa lo ganó el fotógrafo Fernando Zepeda por lo que la condena para la cubana podría ser de 10 a 12 años.

Del Rosal dejó claro durante la entrevista que no tiene nada en contra de la actriz, pero si reiteró que la actriz esta mal asesorada, ya que sus abogados no han hecho nada para defenderla.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ