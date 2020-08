Carolina Sandoval hace denuncia pública contra Suelta la sopa

Luego de que hace unos días, Carolina Sandoval confirmara que ya no era parte de Suelta la Sopa y que se negara a dar más detalles de su salida del programa de espectáculos, la venezolana hizo una denuncia a través de sus redes sociales en contra de la productora.

La periodista señaló que tras su salida de Suelta la Sopa, hasta el momento no se le ha devuelto algunas de sus pertenencias como sus maquillajes. Para nadie es secreto que la relación entre famosa panelista del programa de espectáculos y la productora de este mismo, no acabó en buenos términos, pues desde que Carolina fue despedida lanzó varias indirectas al programa como cuando priorizó que su mamá era lo más importante en su vida ante cualquier de decisión.

"Quiero hacer una denuncia pública hoy 6 de agosto porque este es el día en que todavía no me han entregado como 5 mil dólares en maquillaje y esto es la productora que maneja el show donde yo estaba. La productora, que era también mi agencia de talento, para que sepan no me ha dado como mis 5 mil dólares en maquillaje que tenía yo en mis pertenencias del canal y tampoco me han mandado la ropa que todavía tengo en el canal. Y se los digo para que sepan cómo están las cosas", compartió Carolina.

Carolina específico que de su parte, ella ya había entregado todo el material que tenía en su casa, pero la empresa no le ha devuelto sus cosas. "A estas alturas ya les mandé todo lo que ellos me pidieron en el papel que me mandaron creo que por Uber para que sepan en donde me decían que tenía que entregar luces, como las que yo tengo, me exigieron que les mandara las luces que tenía, les mandé la ropa que tenía de ellos. La gente que vive en esta casa sabe perfectamente que todas mis cosas todavía no han sido enviadas y tengo fotos de todo lo que yo envié que me fue solicitado", expresó la comunicadora un poco molesta.

Para sorpresa de Carolina, luego de unas horas de realizar el en vivo, Carolina hizo otro en vivo para informar que ya había recibido sus pertenencias. "Pueden creer que esta mañana tuve que recordar todas las cosas que me tenían que mandar, que eran realmente más sentimentales que otra cosa, y si no lo digo no me lo mandan. Miren todo el maquillaje que tenía, me lo mandaron porque vieron que hice un en vivo y se habían tardado todo lo que les dio la gana en mandarlo. Me mandaron todas mis cosas, vamos a ver cuántas de estas cosas dono porque no me gusta recordar nada", dijo.

Carolina Sandoval era parte de Suleta la Sopa desde el 2012. Fue hace unos días que Jorge Bernal, integrante del programa, así despidió a su compañera: “Suelta la Sopa es un programa muy transparente y es un viaje que iniciamos en compañía de la querida audiencia, ustedes en casa, las personas que ven Telemundo. Hace ya siete años comenzamos ‘SLS’, en este viaje hemos tenido distintos compañeros, a partir de ahora Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros, su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella inalterable. Desde aquí le deseamos lo mejor en su futuro, el viaje en Suelta La Sopa con todos ustedes continúa", dijo Bernal.

