Carolina Sandoval "La Venenosa" manda indirecta a Suelta la sopa

Luego de las diversas especulaciones sobre la salida de Carolina Sandoval "La Venenosa" del programa Suleta la Sopa, la conductora por fin rompió el silencio y habló respecto al tema. Aunque ya había mandado unas indirectas al programa.

Fue a través de Instagram que la presentadora venezolana compartió una imagen en la que aparece junto a su madre, malia Guzmán de Sandoval en el Museo de Louvre, y la conductora le agradece todo lo que su madre le ha dado. “Madre mía, madre bella, acá estamos en esta foto tan hermosa que nos hicimos en París en el Museo del Louvre y mamita, créeme que cada vez que la veo me siento muy feliz y agradezco a Dios enormemente por la bendición de tenerte y la dicha de poder seguir recorriendo el mundo juntas de la mano. Hace algunos añitos me enseñaste a caminar y hoy te doy mi apoyo para te sostengas en mí todas las veces que sea necesario”, expresó Carolina.

Sin embargo no fue todo, ya que Carolina continuó señalando que su madre era su prioridad y que no necesitaba ponerla como excusa ante ninguna decisión. Recordemos que recientemente la mamá de la venezolana señaló que le diagnosticaron el mal de Parkinson, razón por la que era lo más importante en estos momentos.

El supuesto despido de Carolina Sandoval tendría algo que ver con la decisión de la conductora, pues muchos medios de comunicación han señalado que Telemundo decidió sacarla del programa por un hecho que se presentó el pasado 22 de julio, momentos antes de salir al aire Suelta la Sopa, pues Carolina tenía que hacer el en vivo desde el estudio y no desde su casa.

Según se especula, Sandoval se negó rotundamente ir al estudio por temor a contagiarse de coronavirus y poner en peligro la salud de su madre y prefirió no hacerlo. “Te amo con la vida y no existe nada, absolutamente nada que me haga ponerte en otro lugar sino en el que mereces mi reina madre y no necesito ponerte como excusa ante ninguna decisión porque eres mi prioridad. Además, mi dulce y a la vez disciplinada Amalia, gracias por enseñarme junto a mi papá valores que no todas las personas tienen como prioridad y nosotros tenemos como estilo de vida: respeto, empatía, honestidad, compasión, amor. Gracias Amalia Guzmán de Sandoval, gracias y tranquila que si logramos pasar el dolor más grande de nuestra vida -la pérdida de nuestro hermoso Oswaldo Sandoval- lo demás es insignificante y pasajero”, explicó la venezolana.

La venenosa terminó su discurso expresando que por el momento no podía hablar pero que dará a conocer todo a su tiempo. “By the way’ ( a propósito) mi gente, por razones que conocerán luego no puedo hablar ahora. Obvio que si ustedes han estado hasta en el nacimiento de mis hijas, almuerzos y en mis idas al baño, créanme que ahora no será la excepción. Todo a su tiempo. “Love You! (los quiero). Se me olvidaba decirles que en el menú aparte de sopa, tenemos pasta y filet mignon, entre otros”, finalizó.

Carolina también se ha tomado tiempo para responder algunos cuestionamientos de sus fans sobre su salida del programa,además de responder a todas aquellas personas que le desean que se olvide del programa, sane su herida y sea feliz.

