Carolina Miranda regresa a la soltería y revela que ¡le pusieron el cuerno!

En los últimos días, Carolina Miranda sorprendió al borrar algunas de las fotos que tenía con el actor argentino Manuel Masalva en su perfil de Instagram y ello generó especulaciones, pues era sabido que la pareja sostenía una relación sentimental desde hace algún tiempo y se habían dejado ver juntos en algunos eventos mostrándose su amor, por lo que muchos se preguntaron si la actriz había regresado a la soltería.

La propia incógnita la respondió la propia protagonista de la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?” al revelar no sólo que está soltera de nuevo, sino que le pusieron el cuerno y ello habría sido el motivo por el que decidió terminar su noviazgo con el histrión de “Narcos”, dejando pasmados a sus fans.

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, Carolina Miranda fue cuestionada sobre si tenía novio, y ella respondió de una manera muy ingeniosa, dando a conocer que regresó a la soltería y que le pusieron el cuerno, pero lejos de mostrarse triste, presumió una actitud muy serena y alegre pues ella no fue la que quedó mal en su relación.

Lee también: Alessandra Rosaldo reacciona a boda falsa de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Fue desde sus historias de Instagram donde la actriz de “Señora Acero” comenzó a recibir algunas preguntas por parte de sus admiradores y una en específico le llamó la atención y decidió responderla, dejando helados a sus admiradores con su contestación, pues fue cuando muchos cayeron en la cuenta que había borrado algunas publicaciones en las que posaba con Manuel Masalva.

“¿Caro, tienes novio?“, fue la pregunta que le lanzaron a la protagonista de “Malverde: El Santo Patrón” y lejos de evadirla respondió con la canción “Ella no está buscando novio”, con la que además reveló que le pusieron los cuernos y por ello habría puesto fin a su noviazgo con el actor argentino, quien actualmente trabaja en “Historia de un Clan”.

Lee también: En pleno concierto, Ana Gabriel confiesa que pediría matrimonio a Kate del Castillo

El fragmento del tema que compartió Carolina Miranda en sus historias para responder a la cuestión fue: “Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo porque el cabr*n le fue infiel”, respondiendo de esta manera por qué borró también sus fotografías con Manuel Masalva en su Instagram.

Asimismo, la actriz mexicana ya no sigue a su ex en esta red social, aunque él si continúa siendo uno de sus followers, además que el actor ha mantenido al menos un par de fotografías en las que posa con Carolina Miranda en algunos eventos y entregas de premios, a diferencia de ella, que sólo mantuvo este tipo de imágenes en publicaciones donde no salen al principio.

En sus últimas publicaciones en la red social de la camarita, Carolina Miranda se ha mostrado posando sola y el pasado 14 de febrero compartió un video en el que aparece en medio de un campo de girasoles, presumiendo su belleza entre la naturaleza y un solo mensaje: “Por amor estamos aquí y ahora. FELIZ SAN VALENTÍN”.

Actualmente, la guanajuatense se encuentra en las grabaciones de la serie “La mujer del Diablo”, primera historia original para la plataforma de streaming de Televisa Univision, en la que comparte créditos con José Ron y Adriana Louvier, haciendo su debut así con la empresa de San Ángel tras trabajar con TV Azteca y Telemundo.

Síguenos en