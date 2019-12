Carolina Díaz y sus mejores fotografías en Instagram

Carolina Díaz se quedó sin trabajo en Badabun y desea empezar desde cero luego de la polémica que rodea a la empresa. Díaz fue señalada por Denis Zuñiga de apoyar al CEO de la empresa, César Morales, sin embargo, Carolina después alzo la voz junto a sus compañeros Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro y Kevin Achutegui, quienes denunciaron lo que vivieron en Badabun.

Carolina Díaz tiene una buena relación de amistad con la famosa conductora de Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez.

Recientemente Carolina Díaz compartió en sus Stories de Instagram que se unió a una campaña llamada Navidad para un Abuelo. "En estos días decidí unirme a una campaña de la cual quedé enamorada. Estamos recolectando muchas necesidades para que tengan una Navidad inolvidable. Y estaría increíble que te unieras", compartió en las Stories de Instagram.

Lee también: La mágica amistad entre Carolina Díaz y Lizbeth Rodríguez

Carolina Díaz fue dentro de Badabun una de las influencers más queridas, ya que tan solo en su cuenta de Isntagram tiene más de siete millones de seguidores, quienes no dudan en apreciar su belleza cada vez que la youtuber comparte algo en la red.

Recientemente Carolina se sometió a un cambio de look, cambió su color de cabello, de un color oscuro a uno rojo claro, razón por la que desató la locura en la red social.

"Amigos ya al fin está el cambio de look. Me gusta no estar en mi zona de confort y pues... me encanta, los amo y espero y les guste esta versión. Gracias a mis amigos de @davinci_humanhair por este cambio", fue el mensaje de Carolina cuando se realizó el cambio de look.

La fotografía hasta el momento lleva casi el millón de Me Gusta y un sinfín de comentarios halagadores.