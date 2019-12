Carolina Díaz y el gran gesto de amor para abuelos en Navidad

Recientemente Carolina Díaz, ex integrante de Badabun demostró que tiene un buen corazón, pues anunció a través de Instagram que se uniría a una campaña llamada Navidad para un Abuelo, la cual consiste en apoyar a todas las personas adultas que se encuentran en asilos o centros, y que no cuentan con familaires cercanos que los puedan apoyar.

Fue a través de dicha red que Carolina Díaz que agradeció a las personas encargadas del centro de ancianos por la grandiosa invitación. En las Stories de Instagram la ex integrante de Badabun compartió los grandiosos momentos que vivió estando en el centro, sin embargo, algo que llamó mucho la atención de sus fans es como Carolina consolaba a una abuelita, la cual estaba a punto de llorar, aunque se desconoce si era de felicidad por la visita y apoyo de las personas o bien por que recordó a su familia.

Carolina Díaz invitó este próximo lunes de las 09:00 horas a las 13:00 horas en el Calimax que esta en la Glorieta Cuauhtémoc.

"Ahí en zona Río, pues, vamos a estar muchos que estamos apoyando, pues estaría increíble que llevaras algo para apoyar a estos abuelitos, estos viejitos que nos han dado tanto amor tantas experiencias, así que los espero allá", señaló Carolina.

Recordemos que Carolina Díaz era una de las favoritas de Badabun, sin embargo, muchos de sus ex compañeros la acusaron de apoyar al CEO del programa cuando ellos se quejaban de algo que no les gustaba. Carolina pidió disculpas luego de explotar contra Badabun, sin embargo, se desconoce si mantiene comunciación con sus ex compañeros Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro y Kevin Achutegui, quienes fueron los primeros en alzar la voz y decir que habían sido acosados y maltratados dentro del programa.

Fue a través del canal del también youtuber Juan de Dios Pantoja que Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro y Kevin Achutegui denunciaron lo que habían vivido dentro de Badabun, y tal parece que tanto Kimberly Loaiza como Juna de Dios Pantoja tienen una buena relación con los youtubers, pues, recientemente celebraron las fiestas decembrinas con una posada.